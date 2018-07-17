"Порось убежал": Путина признали президентом Украины
Российского лидера Владимира Путина произвел в президенты Украины телеканал "Эспрессо". Такая запись появилась в Twitter канала, в анонсе встречи президентов России и США в Хельсинки.
На сайте СМИ ошибку уже исправили, но пользователи успели посмеяться и оставить множество ехидных комментариев. "Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на час позже запланированного срока", – гласила запись в соцсети.
"Путин уже президент Украины? А Порось где? Уже бежал?" – поинтересовался один из пользователей. "Аваков уже видел? Оценил?" – спросил другой, намекнув на то, что руководству канала придется объясняться с властями.
Трамп і Путін запізнилися на зустріч один до одного і почали з майже годинною затримкою https://t.co/jxkg5OkTKZ— Еспресо (@EspresoTV) 16 июля 2018 г.
Не могли пройти мимо такого поста и российские читатели. "Наши не просто в городе. Наши везде", – предупредил один из них. "Мы своего Путина не отдадим! Сами своего выращивайте!" – цитирует другую читательницу портал EG.ru.
Переговоры президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом прошли 16 июля в Хельсинки. Американский президент положительно отозвался о встрече, за что в США на него обрушился шквал критики. Вмешался даже экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он назвал Трампа "маленькой вареной макарониной", напоминает телеканал "360".
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