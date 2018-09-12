"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех

Украинский флот из-за своего фактического отсутствия не может оказать какого-либо воздействия на Россию. По словам бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, устраивая военно-политические авантюры, Киев лишь дискредитирует самого себя.



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