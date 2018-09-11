Осмелевший Порошенко приготовился атаковать Россию
До нынешнего момента Москва и Киев избегали прямых военных столкновений в Азовском море, однако ситуация может резко обостриться после переброски в регион украинских бронекатеров "Гюрза-М". Об этом говорится в материале "Независимой газеты".
Пока на Азов доставили один такой корабль. В генштабе ВСУ отмечают, что в ближайшее время в регион будут доставлены еще три бронекатера. В Киеве намереваются до конца года создать полноценную военно-морскую базу на Азове, развернув там дивизион артиллерийских катеров.
Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами. Появление "Гюрза-М" в Азовском море способно спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной в и без того неспокойном регионе.
В Азовское море перебросили бронекатера https://t.co/r5j9CSJsYd pic.twitter.com/Lkyl0qmQQT— Новости Украины (@24todaynetua) 11 сентября 2018 г.
Напомним, ситуация в Азовском море резко обострилась после того, как в конце марта этого года Киев решился на захват российского рыболовецкого судна "Норд" с десятью членами экипажа, которые являются гражданами России.
После этого Москва начала активно задерживать следующие в порты Незалежной суда. За прошедшие месяцы были задержаны десятки кораблей.
На происходящее крайне нервно реагируют в Киеве. Депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина способна потопить действующий в Азовском море российский флот за несколько минут. Для этого требуется правильно разместить ракетные батареи, полагает парламентарий.
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