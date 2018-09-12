Готового напасть на Россию Порошенко поставили на место
Сенатор полагает, что действия украинского руководства направлены на то, чтобы создать образ защитника страны от "российской агрессии". Причем нацелены все эти потуги на наиболее радикально настроенные элементы общества, подчеркнул законодатель.
По словам Цекова, у Киева нет никаких возможностей противостоять Москве в Азовском море. "И в этом необходимости нет, потому что по соглашениям между Россией и Украиной, Азовское море является внутренним и совместным морем", - сказал сенатор в эфире НСН.
Парламентарий подчеркнул, что Украина сама пошла на обострение ситуации в регионе, а теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Напомним, что обстановка в Азовском море для Украины резко ухудшилась после захвата Киевом российского рыболовецкого судна "Норд". Москва в ответ начала задерживать следующие в порты Незалежной корабли, что привело к огромным убыткам для украинской рыболовецкой отрасли.
Узнал, что Украина перебросила несколько суперсовременных бронекатеров типа "Гюрза" на Азовское море. Перебросила на трейлерах. По воде никак нельзя, ибо пришлось бы идти под Крымским мостом, а такого позора могучие украинские линкоры не выдержали бы.— Голос Мордора (@spacelordrock) 10 сентября 2018 г.
В Киеве расписаться в собственной глупости не пожелали и принялись бить кулаками в грудь. На днях СМИ Незалежной сообщили о переброске в Азовское море бронированных катеров "Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами.
Пока в акваторию Азова доставили одно такое судно. До конца года Украина намерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создать полноценную военно-морскую базу.
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