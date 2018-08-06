Трампу подобрали преемника после шашней с Путиным

Положение президента США Дональда Трампа все более шаткое. После недавней встречи с главой российского государства Владимиром Путиным американские СМИ, и до того в большинстве своем не пылавшие любовью к хозяину Белого дома, начали в открытую обвинять его в государственной измене. К медийной атаке на Трампа подключилась и политическая элита США, заявившая о предательстве национальных интересов страны. На этом фоне в СМИ уже начали говорить о вероятном преемнике нынешнего главы Белого дома.

Каких только обидных эпитетов не удостоился американский лидер за встречу с российским коллегой. Так, издание The Star назвало Дональда Трампа международным хулиганом. По мнению журналистов, глава Белого дома ведет кампанию по дестабилизации США и разрушению традиционных альянсов и международных союзов Вашингтона.

В свою очередь, обозреватель The New Yorker Джошуа Яффа заявил, что был "шокирован, но не удивлен". В поведении американского лидера журналист заметил "автократическую зависть к Путину".

Трамп, подчеркнул Яффа, вероятно, ощущает себя "должником главы российского государства". Особое раздражение у колумниста вызвало то, что хозяин Белого дома часто соглашался со своим коллегой. Это, со слов журналиста, свидетельствует о том, что Трампа доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам.

В сдаче национальных интересов главу Белого дома обвинило и демократическое издание The Atlantic. В статье с говорящим названием "конец всех иллюзий" обозреватель Куинта Юречич назвала "шокирующими" кадры с Трампом, который стоит рядом с "ухмыляющимся" Путиным. Все это, полагает она, продемонстрировало безразличие главы Белого дома к атаке на американские ценности.





Удержаться в этом внутриполитическом хаосе президент США сможет лишь в том случае, если сплотит вокруг себя однопартийцев-республиканцев. В противном случае, "слоны" из конгресса и сената (республиканцы) легко могут пойти на союз с "ослами" (демократы) для свержения неугодного лидера. По мнению аналитического издания The Hill, шансы на импичмент Трампа составляют два к одному, то есть 33%.

На этом фоне в СМИ уже начались разговоры о вероятном преемнике президента-миллиардера. В кресле главы Белого дома газета "Взгляд" видит сенатора Рэнда Пола, который в понедельник, 6 августа, прибыл с визитом в Москву.

Пол, представляющий в верхней палате американского парламента штат Кентукки, участвовал в президентской гонке 2016 года. Однако тогда симпатии республиканцев смог завоевать Дональд Трамп, а сенатору пришлось смириться с поражением и на некоторое время уйти в тень.

Взгляды и убеждения Трампа и Пола во многом совпадают. Оба позиционируют себя как противников глобалистской финансовой элиты и банкиров с Уолл-стрит, оба выступают за диалог и налаживание отношений с Россией. Однако в отличие от Трампа, Пол гораздо благосклоннее относится к Китаю. Во время предвыборной гонки он завил, что первый зарубежный визит в случае избрания президентом нанесет в Москву или Пекин. Более того, сенатор призвал к прекращению экспансии НАТО и выступал за отказ от политики силы в международных отношениях, которой особенно злоупотребляли американские лидеры после распада СССР в эпоху однополярного мира.

Он же был одним из немногих, кто в июле прошлого года проголосовал против закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предполагающего усиление антироссийских санкций. А за несколько месяцев до этого не поддержал принятие Черногории в НАТО. Сенатор Джон Маккейн, известный своей жесткой антироссийской позицией, поспешил обрушить на Пола проклятия, обвинив того в работе на Владимира Путина.





Сейчас Рэнду Полу 55 лет. Возраст для политика "юношеский". Тому же Трампу – 72 года. Пол хоть и смирился с поражением и остался в сенате, вряд ли утратил интерес к борьбе за президентское кресло. И у него для этого есть все возможности.

Консервативная повестка, на волнах которой Трамп пришел к власти, находится на пике популярности в Штатах. Политика демократов, поощряющая бесконтрольную миграцию, потакающая банковскому сектору с Уолл-стрит и "креативному классу" в ущерб интересам простых рабочих, нацеленная на эскалацию с Москвой и оголтелое раскручивание антироссийской истерии, уже порядком утомила рядовых американцев.

И даже если у "бунтаря" Трампа ничего не получится, это не будет означать автоматическое поражение консервативного республиканского проекта. За ним стоит половина Америки, и Пол, как один из ярчайших выразителей ее мнения, имеет все шансы продолжить начатое 45-м главой Белого дома.

Ну а Россия продолжит ждать, когда в Вашингтоне появятся те, с кем можно нормально общаться и договариваться. Тех, кто привык разговаривать языком угроз и ультиматумов нам уже хватило.

