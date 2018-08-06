Сачок Лукашенко отказался ехать к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 23 июля получил от главы российского государства Владимира Путина предложение о встрече, однако не спешит встречаться с коллегой, пишет Naviny.by. По мнению издания, проблема может быть в том, что Москва поставила перед Минском ряд серьезных вопросов, ответ на которые Лукашенко стремится оттянуть на как можно более долгий срок.



прочитано 9626 раз