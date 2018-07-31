Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко
В случае если по каким-то причинам президент не сможет исполнять свои обязанности, в Конституции Белоруссии предусмотрена процедура передачи власти. Согласно главному закону страны, в переходный период обязанности первого лица возлагаются на премьер-министра.
С 2014 года правительство возглавляет Андрей Кобяков. Несмотря на высокую должность, известно о нем не так много. Как пишет белорусское "Радио свобода", глава кабмина сторонится публичности и в целом остается в тени Лукашенко и его администрации.
Из биографии премьер-министра известно, что он родился в ноябре 1960 года в Москве, в семье военного летчика. В 2001-м был назначен на должность вице-премьера, параллельно какое-то время руководя Министерством экономики.
В 2010-м Лукашенко назначил Кобякова на пост главы своей администрации, а в следующем году он стал послом Белоруссии в России. Назначение на должность премьер-министра Кобяков получил в декабре 2014-го. Как сообщают СМИ, глава кабмина братской республики – сторонник осторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесных отношений с Москвой.
У Лукашенко инсульт? СМИ сообщили о госпитализации президента Беларуси: Он "пропал" несколько дней назад pic.twitter.com/7G87VS80Gf— Екатерина Афанасьев (@afanaseva_katya) 30 июля 2018 г.
Напомним, сообщения об инсульте у главы белорусского государства появились в понедельник, 30 июля. Поводом стало его отсутствие на публике в течение нескольких дней.
В пресс-службе Лукашенко вбросы о здоровье главы государства опровергли, назвав их бредом. Сегодня же Лукашенко появился на публике. Он встретился с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.
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