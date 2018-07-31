"Разбитый инсультом" Лукашенко появился на людях

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые после долгого отсутствия появился на публике. Его встреча с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко стала первой после сообщений о том, что лидера страны якобы разбил инсульт.



Встреча Александра Лукашенко и Анатолия Исаченко состоялась в президентской резиденции во вторник, 31 июля. Председатель Миноблисполкома рассказал главе республики, как идет уборочная кампания в регионе, как развивается мясная и молочная промышленность, что сделано в сфере дорожного строительства.



Кроме того, региональный чиновник доложил главе государства о социально-экономическом развитии Минской области. Он затронул вопросы поставок предприятиям необходимого оборудования, улучшения услуг в сфере пассажирских перевозок и ряд других.

Отметим, что сегодняшний выход Александра Лукашенко в свет стал первым для него появлением на публике за последние несколько дней. Накануне Telegram-каналы и СМИ сообщили о том, что глава белорусского государства перенес инсульт, и именно из-за этого якобы отменили его визит в Гомель.

Попутно в интернете муссировалась информация об общем неважном состоянии президента соседней республики. Отмечалось, что он болен сахарным диабетом и ввиду недомогания уделяет много времени сну и еде, работая по несколько часов в день.

В пресс-службе президента Белоруссии эти вбросы опровергли. А информацию об инсульте у Александра Лукашенко вовсе назвали "бредом".





Напомним, визит президента Белоруссии в Гомель был запланирован на 26 июля. Однако Лукашенко так и не появился на публике, хотя на месте запланированной встречи уже находились журналисты и охрана главы государства.

При этом, по данным официального сайта главы государства, в тот же день под руководством лидера республики прошло совещание по вопросам госслужбы. А двумя днями позже, сообщает портал, Александр Лукашенко принял китайского предпринимателя Чан Чжэньмина.