Порошенко готовит побег в Турцию

Президент Украины готовит побег в Турцию. Петр Порошенко напуган и деморализован, против него могут быть возбуждены несколько уголовных дел.

Глава Украины доверять в лучшем случае может только окружению из родных и близких. А все партнеры только и ждут скорейшей его политической кончины, чтобы разделить все то, что было им наворовано за этот период, считает председатель комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.

"По той информации, которой я обладаю, сегодня Петр Алексеевич основную часть времени занят тем, что ведет переговоры и выторговывает условия по своему бегству в Турцию", – сказал политик в интервью изданию "Свободная пресса".

Ранее в СМИ появились сообщения, что у Порошенко есть вилла в Испании, но туда он вряд ли отправится на ПМЖ. Мадрид может потребовать от него объяснить происхождение капитала, считает Рогов.

И действительно, Петру Порошенко недолго осталось гулять на свободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде над президентом. Совсем недавно экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил главу государства в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.

Не исключено, что после мартовских выборов 2019 года Порошенко сбежит в Белоруссию. Якобы Александр Лукашенко уже подготовил ему теплое местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блоге украинский политический обозреватель Александр Дубинский.

На такую возможность, считает журналист, указывает выкуп белорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка была бы невозможной.

Несколько лет назад Белоруссия предоставила убежище и даже гражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле 2010 года. Вполне вероятно, что Батька спасет и своего ближайшего соседа, если того, конечно, не приютит президент Турции Эрдоган.