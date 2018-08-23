Порошенко увяз в грязном гей-скандале

Украинским политикам посоветовали не хвастаться предстоящим смотром военной техники в честь Дня независимости, а провести гей-парад. Он точно вызовет землетрясение в Кремле. Правда, от смеха.

Петр Порошенко и его команда продолжают смешить весь мир. С приходом к власти шоколадного короля на Украине, мечтающей стать частью толерантной Европы, только и разговоров о защите прав сексуальных меньшинств.

В перерывах между ними украинские политики нахваливают свою армию и мощное оружие. Вот и народный депутат Олег Барна пообещал землетрясение в Кремле после завтрашнего парада в честь Дня независимости.

"Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", – сказал депутат. Украинский юмор оценили российские эксперты. Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин сказал, что скоро он станет самым крутым в мире, а депутаты Верховной рады получат вместе с корочкой народного избранника статус народного артиста Украины.

"Заявление о землетрясении в Кремле не выдерживает никакой критики. Может, по майдану пройдут "киборги", еле унесшие ноги из Донецкого аэропорта? Или разбитые под Иловайском? А гей-парад, учитывая европейские ценности, не пройдет вместе с военным? Тогда точно в Москве будет землетрясение, от смеха", – сказал политолог в интервью РИА ФАН.

В Госдуме тоже назвали бредом заявление украинского депутата о землетрясении в России из-за военного парада в Киеве и посоветовали поднять вопрос создания пунктов материально-технического обеспечения по пути следования техники к месту проведения парада, поскольку она имеет свойство в силу неполадок останавливаться.

Напомним, что накануне, 22 августа во время генеральной репетиции парада в центре Киева произошло ДТП – танк протаранил военный грузовик, а тремя днями ранее установка "Бук" въехала в здание бизнес-центра. По счастливой случайности никто не пострадал в результате этих двух происшествий.