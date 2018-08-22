Кремль оправдал оскорбившего Россию Лукашенко
В то же время представитель президента признал, что в отношениях стран есть некоторые шероховатости. "Давайте не забывать, что у нас союзное государство", – напомнил Песков.
Сегодня, 22 августа, Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Сочи. Эти переговоры должны были состояться в начале августа, но буквально за несколько дней до них в СМИ появилась информация, что президент Белоруссии серьезно заболел.
Через три дня живой и здоровый Лукашенко вышел на публику, а злые языки утверждали, что болезнь была дипломатической: якобы батька не хочет встречаться с российским президентом, передает RT.
10 августа Александр Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении и недобросовестной конкуренции. Свою позицию он объяснил тем, что Россия настаивает на выполнении Белоруссией всех обязательств в рамках ЕАЭС, при этом сами россияне выполнять свои обязательства не хотят.
«Мы один народ фактически». Лукашенко заявил, что Россия — самая близкая страна для Беларуси https://t.co/VxBhLVxZoR#политика #Лукашенко pic.twitter.com/T9uGWRRvJa— Мир 24 ТВ (@Mir24TV) 18 августа 2018 г.
Встреча Путина и Лукашенко пройдет сегодня в Сочи. Российский лидер примет белорусского коллегу сразу же после беседы с главой Финляндии Саули Ниинисте. Очевидно, что речь пойдет о поставках белорусской молочной продукции на российский рынок и сохранении льготных цен на российские нефтепродукты.
Поздно вечером президенты посетят спортивное мероприятие, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Не исключено, что Путин и Лукашенко сыграют в матче Ночной хоккейной лиги.
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