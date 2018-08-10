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Экономика

Осмелевший Лукашенко нахамил Путину

Александр Лукашенко и Владмир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на обострение с Россией. В ходе посещения завода "Гомсельмаш" он крайне резко высказался в адрес Москвы, обвинив Кремль в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции".
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"Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", –  цитирует президента братской республики издание БЕЛТА. Россию он назвал "старшим братом", заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Субсидирование Москвой собственного производства сельскохозяйственной техники Лукашенко назвал нарушением договоренностей Евразийского союза. Действия России, добавил белорусский лидер, не создают условий для равной конкуренции в рамках интеграционного объединения.

По словам Лукашенко, о "варварском" поведении Москвы он намерен поговорить лично с президентом России Владимиром Путиным.


Правда, о том, когда состоится беседа тет-а-тет президент братской республики распространяться не стал. А зря. Лукашенко уже ставили в упрек, что он избегает встречи со своим российским коллегой. По мнению политолога Александр Суздальцева, причина в нежелании Лукашенко вести неудобный разговор с Путиным, который поставил перед ним ряд непростых вопросов о настоящем и будущем российско-белорусских отношений.

Среди них -  формат Союзного государства двух стран, сотрудничество в рамках других интеграционных проектов. По мнению аналитика, сейчас они скорее выгодны Минску, чем Москве. Путин хочет обсудить эти темы с Лукашенко, однако белорусский лидер уклоняется от встречи, поскольку ему просто нечего ответить российскому коллеге, полагает Суздальцев.

Автор: Иван Поляков10 августа 2018, 18:47
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