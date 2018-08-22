Трясущийся Порошенко упал в ноги хозяину

Установление мира на Украине зависит от России, заявил президент Незалежной Петр Порошенко в ходе своего выступления на форуме ветеранов в Киеве. Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин уверен: слова украинского лидера сказаны им с прицелом на президентские выборы, которые пройдут в следующем году. И судя по рейтингам, Порошенко рискует их проиграть.



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