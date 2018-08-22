Трясущийся Порошенко упал в ноги хозяину
"Все эти заявления делаются для западных хозяев Порошенко", – заявил эксперт. По его словам, глава Незалежной сам прекрасно понимает, что никаких реальных выборов на Украине нет, а есть назначения из Вашингтона, которые для публики маскируют выборами.
А раз назначение президентов Украины входит в прерогативу Соединенных Штатов, то Порошенко, который собрался на второй срок, нужно доказать американцам, что именно он лучше всех исполнит те команды и указания, которые поступят из-за океана. "Чтобы именно на него сделали ставку в Вашингтоне", – цитирует Шишкина RT.
В ходе выступления на форуме ветеранов в Киеве в среду, 22 августа, украинский лидер заявил, что ключ к установлению мира находится в Кремле. Он предостерег Россию от "навязывания кабальных условий" Незалежной. По словам Порошенко, украинцы никогда не согласятся жить по правилам Москвы.
Президентские выборы на Украине состоятся уже весной 2019 года. При этом положение главы Незалежной остается крайне шатким. Социально-экономическая ситуация в стране не улучшается, война в Донбассе не останавливается, соответственно, рейтинг Порошенко продолжает падать.
Недавно социологи из группы "Рейтинг" провели исследование на тему электоральных предпочтений украинцев. Выяснилось, что отдать голоса за нынешнего президента готовы лишь 9% граждан. На первом месте идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую поддерживают 14% украинцев.
Кстати говоря, Тимошенко не так давно предупреждала, что из-за высокой вероятности поражения на выборах Порошенко может спровоцировать новый виток активных боевых действий в Донбассе. Это даст ему право ввести в стране военное положение, тем самым автоматически отменив голосование.
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