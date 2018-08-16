На Украине бесятся из-за свадьбы с Путиным

Новость о том, что Владимир Путин будет среди гостей на свадьбе главы МИД Австрии, вывела из себя украинцев. В Киеве назвали поездку российского президента в одну из стран Евросоюза издевательством над Украиной.

"Это нонсенс! Путин колесит по Европе, его принимают лидеры стран ЕС, они прилетают к нему. И важная деталь: по дороге в Берлин он заедет в Вену, где будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии. Это издевательство над здравым смыслом!" – негодует украинский журналист Дмитрий Гордон.

Телеведущий обвинил в происходящем американских политиков, которые, как он выразился, толкают Европу в объятия России. Кроме того, Гордон высказался об извечном бессилии Старого Света и посетовал на многочисленных агентов Кремля в Евросоюзе.

К ним он причислил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, главу правительства Венгрии Виктора Орбана и лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен.





"Если чемпионат мира по футболу проходит в стране-агрессоре и туда прилетают лидеры Франции и Хорватии – не должно этого быть!" – возмутился Гордон в эфире канала Newsone.

Вслед за Гордоном на поездку Путина в Австрию болезненно отреагировали украинские политики. Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко назвала приглашение на свадьбу ударом по европейским ценностям.

"Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие Путина на церемонии – это еще один сигнал-удар по европейским ценностям", – сказала парламентарий.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал визит Владимира Путина в Австрию на свадьбу Карин Кнайсль перед поездкой в Германию сигналом Ангеле Меркель по Украине.

Свадьба главы МИД Австрии, где будет Путин, не предполагает протокола pic.twitter.com/mB3y4UxAnl — Светлана Дегтярева (@Dekhtyar93) 16 августа 2018 г.

Глава МИД Австрии, 53-летняя Карин Кнайсль в субботу, 18 августа выходит замуж. На свадьбе будет присутствовать Владимир Путин. Министр пригласила президента на бракосочетание, еще когда он был с визитом в Вене. После визита в Австрию Путин отправится в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.