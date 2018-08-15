В графике Путина неожиданно появилась свадьба

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж. На свадьбе будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Как сообщает Telegram-канал @Lshort, министр пригласила Путина на бракосочетание еще когда он был с визитом в Вене. Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил, что президент принял приглашение и до запланированной на субботу, 18 августа, встречи с Ангелой Меркель посетит торжество.

О том, что в графике президента значится посещение этого мероприятия, ранее сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. "По последним сведениям, Владимир Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя", – написало издание. Главу российского государства сопроводят из аэропорта Грац-Талерхоф на место, где пройдет торжество.

Известно, что свадьба назначена на 18 августа, она пройдет на одном из виноградников земли Штирия. Безопасность на ней будут обеспечивать офицеры местного подразделения "Кобра", в составе которого есть снайперы.



Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в субботу посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Уже определен круг вопросов для обсуждения.





Спустя несколько часов Песков также подтвердил информацию о том, что Владимир Путин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. "Да, заедет по дороге в Берлин", – приводит ТАСС слова Пескова.

Карин Кнайсль 53 года, это ее первый брак. Она дипломат и журналист, пост министра иностранных дел Австрии занимает с декабря 2017 года.



