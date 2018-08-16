Раскрыты подробности свадьбы с Путиным

Президент России с удовольствием принял приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что по дороге в Берлин Путин совершит заезд в Австрию. Он приглашен в эту страну на бракосочетание 18 августа.

"Путин и раньше посещал частные мероприятия за границей", – цитирует Пескова РИА ФАН. Также он отметил, что на этом частном мероприятии не будет протокола.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что кремлевский пул журналистов не будет на этот раз сопровождать президента. При этом Дмитрий Песков не стал раскрывать, какой подарок Владимир Путин преподнесет на свадьбу Карин Кнайсль и ее супругу, бизнесмену Вольфгангу Майлингеру.

Публикация от Life | Новости (@lifenews_ru) 15 Авг 2018 в 6:43 PDT

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также подтвердил намерение главы государства посетить свадьбу в Австрии. По его словам, во время визита в Вену глава австрийского МИДа "пригласила президента" и у Путина появилась такая возможность в связи с предстоящей поездкой в Берлин.

Карин Кнайсль – австрийский дипломат, журналист и политик. С 2017 года занимает должность министра иностранных дел страны. Известно, что 53-летняя женщина ранее вела небольшое фермерское хозяйство в Зайберсдорфе под Веной, где проживала.