Гусар раскрыл связь с вышедшей замуж Поклонской

Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, считающий себя предводителем движения за возрождения российского гусарства, ранее влюбленный в Наталью Поклонскую, прокомментировал новость о ее браке. Он заявил, что свадьба политика состоялась с его подачи.

По словам сочинявшего серенады для экс-прокурора Крыма мужчины, он "все простил". Ширшиков подчеркнул, что рад за Поклонскую.

"Я рад, что у Наташеньки после меня наладилась жизнь. А то я приехал, разбил ей сердце и уехал. Год прошел, прежде чем она вновь смогла с кем-то строить отношения", – цитирует гусара Ura.ru. При этом он добавил, что все-таки добился главного. "Это с моей подачи она поняла, что любой живой теплый мужик гораздо лучше мужика, который умер сто лет назад", – добавил мужчина.

Также екатеринбуржец отметил, что сам тоже недавно устроил личную жизнь. "У нас с Поклонской какая-то сакральная связь: я сейчас тоже счастлив с другой женщиной. А за Наталью Владимировну я очень рад. Совет им да любовь!", – заключил Ярослав Ширшиков.

Публикация от woman.ru (@woman_ru) 13 Авг 2018 в 7:37 PDT

Напомним, ранее скромная церемония бракосочетания политика состоялась в Крыму. Свадьба была скромная, но со вкусом. Избранник зампредседателя комитета Госдумы по безопасности – руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Комментировать свою личную жизнь Поклонская не спешит.