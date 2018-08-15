Танцы отвязной Поклонской на тайной свадьбе попали на видео

Появились кадры с торжества в честь бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской. Свадьбу она отпраздновала в элитном сербском ресторане в Кастрополе.

Заведение "Балкан Гриль" находится в курортном поселке на Южном берегу Крыма. На торжестве у политика и ее избранника, главы аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, присутствовали 32 взрослых и трое детей – самые близкие.

Банкет обошелся молодым в 90 тысяч рублей, передает Daly Storm. На Поклонской было скромное белое платье. На одной из стен ресторана присутствовал коллаж из множества фотографий президента России Владимира Путина.

То, что торжество прошло именно в "Балкан Гриле", подтвердил шеф-повар и собственник ресторана Ненад Маркович. Блюдами от шеф-повара стали плату "Старый гурман" и жареный на вертеле ягненок. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром.

Судя по всему, никто на мероприятии не скучал, в том числе и молодые. Наталья Поклонская отвязно танцевала под хит Софии Ротару "Хуторянка". В это время жених беседовал за столом с другом, а затем осушил бокал вина.

Избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он – доктор юридических наук и тоже из силовых структур. Одно время работал старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.