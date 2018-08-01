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Политика

Лукашенко набросился на Россию после "инсульта"

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, кажется, нацелился на эскалацию отношений с Россией. В свете непростых торгово-экономических отношений между двумя странами глава братской республики заявил о планах ослабить зависимость от российского рынка.
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Лукашенко заявил, что Минск диверсифицирует свою внешнеэкономическую политику, налаживая сбыт продукции в другие страны. Необходимость подобной активности белорусский лидер объяснил нежеланием зависеть от российского рынка.

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По его словам, Белоруссия стремится "продать то, что производит с избытком". Сейчас, сказал Лукашенко, Минск не намерен форсировать производство сельскохозяйственной продукции, однако в будущем это возможно. "Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим", – приводит слова президента белорусское агентство БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что страна должна быть самодостаточной и производить все необходимое сама. "Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все – нет независимости, нет суверенитета", – заявил он.


Торгово-экономические отношения России и Белоруссии ухудшились несколько месяцев назад, когда Лукашенко поручил найти новые рынки сбыта взамен российского. До этого Москве пришлось пойти на запрет на ввоз из соседней республики некоторых товаров.

Напомним, на днях в СМИ распространились слухи об инсульте у белорусского лидера. Их подогревало долгое отсутствие президента на публике. В его пресс-службе подобные домыслы опровергли, а позже перед камерами появился и сам Лукашенко: он провел встречу с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

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Автор: Иван Поляков1 августа 2018, 17:54
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