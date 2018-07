У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь

Паранойя – удобная болезнь. Главное – можно ничего не объяснять, иронизируют в своем Twitter российские дипломаты. Такие комментарии вызваны публикацией The Times о планах России атаковать Великобританию сразу по окончании чемпионата мира по футболу.

"Паранойя хороша тем, что от вас не требуется логически объяснять свою панику", – написано в аккаунте посольства России.

Журналисты The Times в своей публикации ссылаются на "очень осведомленные источники в сфере безопасности" – как обычно, не называя при этом никаких имен. По данным этих источников, в спецслужбах уверены, что именно Великобритания станет целью "очередной атаки" со стороны России.

The best thing about paranoia is that you don’t need to have a logical explanation for your tantrums pic.twitter.com/XhCy1Q89WZ