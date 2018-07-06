У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь

Настоящую паранойю выявили сотрудники посольства России в Лондоне у британских журналистов. Российские дипломаты отметили, что пациенты с таким заболеванием получают определенные преимущества.

Паранойя – удобная болезнь. Главное – можно ничего не объяснять, иронизируют в своем Twitter российские дипломаты. Такие комментарии вызваны публикацией The Times о планах России атаковать Великобританию сразу по окончании чемпионата мира по футболу.

"Паранойя хороша тем, что от вас не требуется логически объяснять свою панику", – написано в аккаунте посольства России.

Журналисты The Times в своей публикации ссылаются на "очень осведомленные источники в сфере безопасности" – как обычно, не называя при этом никаких имен. По данным этих источников, в спецслужбах уверены, что именно Великобритания станет целью "очередной атаки" со стороны России.

The best thing about paranoia is that you don’t need to have a logical explanation for your tantrums pic.twitter.com/XhCy1Q89WZ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 июля 2018 г.

Посольство также напоминает, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британскую полицию не идти на поводу у определенных сил в Лондоне, которые затеяли игры с "Новичком". Следует начать, наконец, взаимодействовать с правоохранительными органами России в расследовании – тем более, что речь идет в том числе о российских гражданах.

Очередной политический скандал разразился после того, как стало известно, что 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания в своем доме в Эйнсбери 30 июня. Сообщили об этом британские власти лишь 4 июля. Британцев доставили в больницу Солсбери, где врачи обнаружили у пострадавших те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых госпитализировали в марте. В полиции заявили, что их отравили веществом "Новичок", как и Скрипалей, однако позже добавили, что связи между инцидентами нет.