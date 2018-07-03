Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа

Президент Украины Петр Порошенко для главы Белого дома Дональда Трампа как красная тряпка для разъяренного быка. Тогда как президента России Владимира Путина американский лидер уважает и воспринимает как человека, с которым нужно договариваться, полагает военный эксперт Игорь Коротченко.

Продолжение: Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС

Аналитик выразил уверенность, что президент США уже признал Крым российским. "И дал бы Порошенко хорошего политического пинка для профилактики", – сказал политолог в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Коротченко, он чувствует ментальность Трампа, поэтому делает вывод, что глава украинского государства вызывает у лидера Белого дома очень сильное раздражение. К Путину же, добавил эксперт, Трамп испытывает уважение. "Они могут разговаривать", – подчеркнул аналитик.

Вместе с тем военный эксперт отметил, что не испытывает никаких иллюзий относительно возможной смены внешнеполитического курса Соединенных Штатов при Трампе. "Смысл политики Трампа – работа на Штаты, для Америки это очень хороший президент", – сказал политолог. По его словам, нельзя однозначно сказать, удобен ли нынешний американский лидер для России или нет.





Напомним, во время июньского саммита "Большой семерки" в Канаде президент США назвал Крым российским и выразил удивление, что его коллеги встают на сторону Киева в любых спорных ситуациях. Украину глава Белого дома при этом назвал одной из самых коррумпированных стран мира.

В Незалежной весьма эмоционально отреагировали на слова президента Соединенных Штатов. В социальных сетях поднялась настоящая буря возмущения. Некоторые предположили, что глава Белого дома – "бот Путина", поскольку "повторяет кремлевские методички". Другой комментатор назвал заявление американского лидера "дорогой к третьей мировой войне".