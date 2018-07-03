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Политика

Володин: Госдума открыта к диалогу с парламентариями США

Ричард Шелби и Вячеслав Володин. Фото: twitter.com/dumagovru
Американские конгрессмены продолжают официальный визит в Россию. Во вторник, 3 июля, они прибыли на Охотный Ряд, где встретились со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты выразил надежду, что диалог между парламентариями двух стран будет продолжен.

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В ходе встречи с делегацией США Володин посетовал, что российско-американское сотрудничество в рамках парламентского измерения равно нулю. "Надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало этим отношениям", – сказал спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты отметил роль посла США в России Джона Хантсмана, который выступил инициатором встречи законодателей двух стран. "Надеюсь, что у нас этот разговор состоится и в будущем положит основу для того, чтобы такие встречи продолжались и были содержательными", – добавил Володин.

В свою очередь возглавляющий американскую делегацию сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби выразил благодарность спикеру Госдумы за гостеприимство. Гости из США посетили зал заседаний нижней палаты и остались под впечатлением.

Депутаты Госдумы тепло приняли заокеанских коллег. Во время заседания первый вице-спикер Иван Мельников остановил выступающего и обратил внимание депутатов, что на балконе присутствуют конгрессмены. Российские законодатели встали и поприветствовали гостей аплодисментами.

Фото: twitter.com/dumagovru

"Мне показалось, что был полный аншлаг: все были на своих местах и принимали участие", – поделился впечатлениями Шелби. По его словам, этот вопрос актуален как для нижней, так и для верхней палаты парламента Соединенных Штатов.

Шелби поблагодарил Володина за честный и прямой диалог, выразив надежду, что, несмотря на напряженность, присутствующую в отношениях двух стран, они все-таки будут улучшаться. По словам конгрессмена, Россия и США могут быть конкурентами, как, например, команды в спорте.

"Но при этом мы не будем врагами", – добавил американский законодатель.

По его словам, для визита в Москву был выбрал актуальный момент – он состоялся накануне встречи лидеров двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры президентов состоятся 16 июля в Хельсинки.

Госдума демонстрирует серьезные успехи в развитии парламентской дипломатии, отметил политолог, директор консалтинг-агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. Встречу с американскими законодателями эксперт назвал прорывом, подчеркнув, что она состоялась в условиях непростых отношений между двумя странами.

Фото: vk.com/duma

Аналитик выделил несколько важных моментов переговоров российских и американских парламентариев. Во-первых – закрытый формат встречи. "Подобный формат выбирается, когда обсуждается что-то важное, а не просто для протокольных мероприятий с общими словами и рамочными договоренностями", - написал Фетисов на своей странице в Facebook.

Кроме того, политолог отметил, что активное участие во встрече принимало министерство иностранных дел, в том числе глава ведомства Сергей Лавров. По мнению Фетисова, это подчеркивает важность обсуждаемых сторонами вопросов.

При этом эксперт выделил численность американской делегации и вес ее членов в конгрессе США. Это, уверен политолог, говорит о том, что американцы придают большое значение нынешнему визиту. "На фоне всего этого можно предполагать, что готовящаяся встреча Путина и Трампа может резко поменять характер российско-американских отношений", – резюмировал Фетисов.

Фото: vk.com/duma

Значимость встречи для отношений двух стран подчеркнул и политолог Алексей Мухин. По его словам, закрытый характер переговоров свидетельствует о важности, которую конгресс США придает этому визиту. "Решались, в частности, вопросы взаимодействия стран в тех непростых условиях, в которые Штаты загнали себя сами, своими зачастую странными и неоправданно агрессивными действиями в адрес разных стран, включая Россию", – написал эксперт у себя в Facebook.

Делегация конгресса США прибыла в Россию в минувшую субботу. В ее состав вошли сенатор от штата Алабама Ричард Шелби, представитель Луизианы Джон Кеннеди, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувен, законодатель из Южной Дакоты Джон Тун, из Канзаса – Джерри Моран, представитель Монтаны Стив Дэйнс, а также член американского парламента от Техаса Кей Грейнджер. Законодатели пробудут в России до 5 июля.

Автор: Иван Поляков3 июля 2018, 14:05

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