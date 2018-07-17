Володин: Демократы мешают Трампу наладить отношения с Россией

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки продемонстрировала готовность главы Белого дома выстраивать конструктивные отношения между Вашингтоном и Москвой, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако это стремление наталкивается на серьезное сопротивление внутри США, добавил он.

"По итогам этой встречи можно сделать вывод, что президент США понимает необходимость выстраивания конструктивных отношений с Россией", – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин прошедшие в столице Финляндии переговоры российского и американского президентов. "Но совершенно очевидно, что этого не хотят понимать представители политической элиты США, в первую очередь те, кто имеет отношение к Демпартии", – добавил он.

Вячеслав Володин уверен, что столь резкая реакция противников Трампа на его стремление нормализовать диалог с Россией связана с проигрышем кандидата от Демократической партии на прошедших выборах президента США. "Никак не могут смириться с поражением", – цитирует "Интерфакс" председателя Госдумы.

Это заставляет демократов придумывать все новые аргументы против развития двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. "Однако, озвучивая свои обвинения в адрес России, они, на самом деле, делают все для ослабления своего президента", – подчеркнул Вячеслав Володин.

Тем временем саммит в Хельсинки, подвергшийся атакам оппонентов Трампа, имеет чрезвычайно большое значение не только для США и России, но и для всего мирового сообщества. "Россия и США – это мощнейшие ядерные державы – страны, которые во многом определяют глобальную безопасность. И этой встречи ждали многие", – заметил председатель Госдумы.

Встречу, по мнению Вячеслава Володина, можно назвать успешной – на ней было положено начало диалогу между Москвой и Вашингтоном. "Посмотрим дальше, как американская сторона сможет его реализовать", – добавил спикер нижней палаты парламента.

Также он выразил надежду, что отношения между Россией и США будут развиваться и на уровне парламентов двух стран. "Пожалуй, это самая проблемная на сегодня часть наших отношений с коллегами из США", – заметил Вячеслав Володин. "У нас парламентское измерение в наших отношениях находится на нулевом уровне. И об этом не случайно вчера в ходе встречи сказал президент", – подчеркнул он.