Володин: Демократы мешают Трампу наладить отношения с Россией

Новости Украины Интриги Трампа Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Вторник 17 июля
Лента новостей
18:27
Зидан собрался воссоединиться с Роналду в "Ювентусе"
18:09
Названы пять продуктов для самого быстрого похудения
17:50
72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами
17:40
В Москве погиб известный музыкант
17:25
Проблемные объекты в России возьмут под контроль
17:25
Брежнева заступилась за страдающую от старости Пугачеву
17:23
Марадона приехал на матч "Динамо" в броневике (видео)
17:17
Где в Москве появятся новые ТПУ
17:08
"Бабочки в животе": одинокая Джоли увлеклась женатым актером
17:03
Отравление Скрипалей повесили на женщину
16:50
Как будет развиваться московский транспорт
16:44
Ожирение признали веской причиной психических отклонений
16:10
ЧМ-2018 подтолкнул футболиста Головина покинуть Россию
16:09
Мужчина убил подругу на глазах у ее дочери
16:03
Москва поделится опытом проведения чемпионата мира
16:00
Автобус с пассажирами попал в аварию на юго-западе Москвы (видео)
15:43
Памела Андерсон объяснила русофобию программированием американцев
15:18
Счастливая пенсия: россиян заставят копить на старость
15:15
В Москве девочка насмерть обварилась кипятком
15:11
Отель Sun Aqua Iru Veli Maldives открывается в ноябре
14:59
Девушек и женщин России приглашают на конкурс "Улыбка Вселенной 2019"
14:50
Лукашенко предъявил России дерзкие обвинения
14:50
Москва покажет на Урбанфоруме свои лучшие проекты
14:46
15-летний приемный сын оказался копией Ксении Стриж
14:22
Гости ЧМ-2018 смогут еще раз побывать в России без визы
14:19
"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
14:17
Корчевников пришел в ужас от рассказа о жизни знаменитого актера
14:17
Кондиционеры убивают сотни людей
13:50
Дане Борисовой прокололи лицо (жуткие кадры)
13:41
78-летняя Светличная раскрыла секрет идеальной фигуры
13:28
Бузовой вынесли печальный приговор
13:15
Аспирант выпал из окна главного корпуса МГУ и умер
13:03
"Порось убежал": Путина признали президентом Украины
13:01
Собянин обозначил главные направления развития Москвы
13:00
Ростовчанин жестоко расправился с матерью своего ребенка
12:59
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
12:56
Меган Маркл транжирит тысячи долларов на цацки
12:41
В Волгограде ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил
12:36
"Счастье есть": Кудрявцева показала интимное видео
12:36
На озере в Нижнем Новгороде утонул ребенок
12:21
Рецепт чеченской лепешки холтмаш
12:21
Омич изнасиловал 13-летнюю девочку
12:20
Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
12:05
Московский Кредитный банк начинает работу в 16 регионах
12:04
"Чуть плохо не стало": 57-летняя Яковлева поразила видом без макияжа
11:58
ФСБ задержала бывшего начальника СК по Москве
11:57
Не постеснялась: Костенко оголилась после родов
11:53
В играх взрослых проигрывают дети
11:49
"Это ж сколько надо выпить": Булдаков накинулся на Меладзе
11:41
Под Москвой в ДТП с мотоциклом погиб человек
11:36
Российских футболистов ждут награды в Госдуме
11:29
Житель Архангельска позвал няню на собеседование и задушил
11:21
"Что сделали с Аллой?": Пугачеву не узнали на фото
11:11
Кормящая мать с голой грудью вышла на подиум
11:09
Уфимцы не поделили счет и устроили стрельбу в ресторане
10:55
Страшный смерч и грозу в Сочи сняли на видео
10:55
Сургутянин устроил истерику на карнизе балкона
10:34
Киев спрятал сотни танков на секретной базе (видео)
10:33
Политик грязно и пошло отомстил супруге-ябеде
10:30
Сексуальная Пелагея утерла нос скромнице Подольской
10:30
Плавающую под Нижним Тагилом "Ниву" сняли очевидцы
10:02
Сергея Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп
10:00
Почему люди не умеют радоваться и что с этим делать
09:59
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
09:45
На Кипре вступили в силу изменения в программу гражданства за инвестиции
09:44
"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова
09:43
Легендарный актер скончался в возрасте 81 года
09:28
Житель Казани с ножом напал на полицейского
09:23
Макрон бросил престарелую жену ради сексуального президента Хорватии
09:14
Украина расщедрилась и предложила России газовую скидку
09:11
В Башкирии двухлетний мальчик съел виноград и умер
08:53
Звезда "Дома-2" ослепла на один глаз после кровавой бойни
08:30
Жена знаменитого музыканта избежала наказания за убийство дочерей
08:08
Знаменитую модель нашли мертвой в ее доме
02:11
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
22:07
Мишель Обама в крошечных шортах оторвалась на концерте Бейонсе
21:58
Таинственной возлюбленной Билана оказалась известная певица
21:55
Туринская плащаница оказалась подделкой
21:49
Атмосфера в королевском дворце сделала несчастной Меган Маркл
21:41
Робертино Лоретти завершает музыкальную карьеру и уезжает в Россию
21:33
Ссоры и предательства: раскрыты скандальные тайны внука Брежнева
21:12
США хотят через Интерпол добиться выдачи 12 россиян
21:05
Бывшая жена Домогарова бросила молодого мужа
20:53
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
20:27
Названы самые распространенные виды рака в России
20:23
"ЕР" займется уставами предприятий
20:06
Шепелев раскрыл настоящее имя Сергея Зверева
20:01
"Все скептики ошиблись": Запад восторгается ЧМ-2018
19:42
Активистка Pussy Riot получила 15 суток за беготню в финале ЧМ-2018
19:27
Новая ТВ-передача: нарколог призвал учить россиян пить водку
19:21
Трамп вынудил Путина повториться
18:57
Дзюба утер нос Месси
18:35
Флиртовавший с моделью принц Уильям взбесил Кейт Миддлтон
18:35
Порошенко "рассекретил" план Москвы по захвату Мариуполя
18:33
Известный спортсмен найден мертвым
18:11
Одни африканцы: Кожевникова устроила расистский скандал
18:05
"Время никого не щадит": изможденная Сати Казанова ошарашила народ
17:58
Известный блогер получил условный срок за шутки про Коран
17:52
Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков
17:50
Девушка записала видео с лопнувшей в животе капсулой кокаина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
Политика

Володин: Демократы мешают Трампу наладить отношения с Россией

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото Михаил МетцельТАСС
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки продемонстрировала готовность главы Белого дома выстраивать конструктивные отношения между Вашингтоном и Москвой, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако это стремление наталкивается на серьезное сопротивление внутри США, добавил он.
прочитано 419 раз

"По итогам этой встречи можно сделать вывод, что президент США понимает необходимость выстраивания конструктивных отношений с Россией", – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин прошедшие в столице Финляндии переговоры российского и американского президентов. "Но совершенно очевидно, что этого не хотят понимать представители политической элиты США, в первую очередь те, кто имеет отношение к Демпартии", – добавил он.

ПО ТЕМЕ

Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор

Трампа "распяли" за встречу с Путиным

Шоумен Лаки Ли призвал Путина и Трампа восстановить мир

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вячеслав Володин уверен, что столь резкая реакция противников Трампа на его стремление нормализовать диалог с Россией связана с проигрышем кандидата от Демократической партии на прошедших выборах президента США. "Никак не могут смириться с поражением", – цитирует "Интерфакс" председателя Госдумы.

Это заставляет демократов придумывать все новые аргументы против развития двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. "Однако, озвучивая свои обвинения в адрес России, они, на самом деле, делают все для ослабления своего президента", – подчеркнул Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Тем временем саммит в Хельсинки, подвергшийся атакам оппонентов Трампа, имеет чрезвычайно большое значение не только для США и России, но и для всего мирового сообщества. "Россия и США – это мощнейшие ядерные державы – страны, которые во многом определяют глобальную безопасность. И этой встречи ждали многие", – заметил председатель Госдумы.

Встречу, по мнению Вячеслава Володина, можно назвать успешной – на ней было положено начало диалогу между Москвой и Вашингтоном. "Посмотрим дальше, как американская сторона сможет его реализовать", – добавил спикер нижней палаты парламента.

Также он выразил надежду, что отношения между Россией и США будут развиваться и на уровне парламентов двух стран. "Пожалуй, это самая проблемная на сегодня часть наших отношений с коллегами из США", – заметил Вячеслав Володин. "У нас парламентское измерение в наших отношениях находится на нулевом уровне. И об этом не случайно вчера в ходе встречи сказал президент", – подчеркнул он.

Автор: Геннадий Куприянов17 июля 2018, 15:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

567

Политика

У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
Трамп предстал перед Путиным слабаком
Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным
Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор

Шоу-бизнес

72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами
Брежнева заступилась за страдающую от старости Пугачеву
"Бабочки в животе": одинокая Джоли увлеклась женатым актером
Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" ослепла на один глаз после кровавой бойни

На телепроекте произошел возмутительный инцидент
Шоу-бизнес

"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова

Елена Стебенева высказалась о шоу телеведущего
Шоу-бизнес

"Счастье есть": Кудрявцева показала интимное видео

Телеведущая поделилась радостью
Общество

Отравление Скрипалей повесили на женщину

Вскрылись подробности покушения на экс-сотрудника ГРУ

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Фоторепортажи

Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
Как звезд дразнили в детстве

Спорт

Макрон бросил престарелую жену ради сексуального президента Хорватии
Дзюба утер нос Месси
Одни африканцы: Кожевникова устроила расистский скандал
"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot

Регионы

Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru