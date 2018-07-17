Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор
Присоединение Крыма и предполагаемое российское вмешательство в американские выборы – жесткие заявления по этим вопросам должны были прозвучать на саммите президентов России и США в Хельсинки. Советники Дональда Трампа обсуждали эти темы с главой государства перед его поездкой в финскую столицу.
Однако американский лидер принял другое решение – чего, впрочем, можно было ожидать. Как сообщил источник издания The Washington Post в Белом доме, еще до переговоров Трамп раскритиковал решение Минюста США предъявить заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 офицерам российской разведки. По мнению президента, прокуроры специально выбрали момент для своих заявлений, чтобы ему навредить.
По рассказам советников, Трамп дал им понять, что ему больше нравятся встречи с лидерами России и Северной Кореи, чем переговоры с союзниками по НАТО. "Ему очень понравился саммит с Ким Чен Ыном. Он думает, что может посмотреть в глаза этим парням, польстить им и заключить соглашения", – заявил изданию источник в администрации президента США.
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера отметили, что беседа прошла успешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войны отношения США и России не были такими плохими, но подчеркнул, что это изменилось с началом саммита в столице Финляндии.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обменялись рукопожатием перед началом переговоров в Президентском дворце в Хельсинки, Финляндия (фото: AP)#golosameriki #trump #putin #summit #helsinki #finland #трамп #путин #саммит #хельсинки #финляндия pic.twitter.com/CvKHXNA8pZ— Голос Америки (@GolosAmeriki) 16 июля 2018 г.
В свою очередь Путин рассказал журналистам, что передал Трампу предложения по вопросам стратегической стабильности и нераспространения вооружений. Российский лидер также предложил организовать контакты между спецслужбами двух стран "на системной основе".
Как выяснилось, до встречи президентов представители американской администрации призывали союзников по НАТО не беспокоиться. Они убеждали лидеров европейских стран, что никаких договоренностей между Трампом и Путиным в Хельсинки заключено не будет.
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