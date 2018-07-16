Шоумен Лаки Ли призвал Путина и Трампа восстановить мир
Организация, которую возглавляет российский шоумен, занимается вопросами установления мира и взаимопонимания между Россией и США. На своей странице в Instagram Лаки Ли разместил карикатуру с изображением Путина и Трампа, которых примиряет PeaceMan. "Это супергерой, который мирно борется за мир", – отметил он.
По словам шоумена, на создание изображения его вдохновили ожидания от встречи российского и американского лидеров. На карикатуре показано рукопожатие глав Северной и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чже Ина, которое, подчеркнул Ли, является примером дипломатической победы в мире.
Что касается Владимира Путина и Дональда Трампа, то они на изображении уверенно протягивают друг другу руки. "PeaceMan помогает президентам США и России преодолеть острые разногласия и выражает надежду на мир, безопасность, духовную близость народов, совпадение интересов в условиях, когда и политики тоже сумели договориться", – написал шоумен в своем Instagram.
Лаки Ли отметил, что как корейцу и стороннику примирения
Москвы и Вашингтона ему радостно видеть, что Владимир Путин идет на диалог. Кроме
того, шоумен выступает за отмену санкций.
В столице Финляндии Хельсинки прошли
долгожданные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств
обсудили текущее состояние российско-американских отношений и пути их
улучшения. Детали встречи лидеры России и США раскроют на предстоящей совместной пресс-конференции.
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