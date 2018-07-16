Шоумен Лаки Ли призвал Путина и Трампа восстановить мир

Шоумен корейского происхождения Лаки Ли (Lucky Lee), возглавляющий движение Vote4Peace, не остался в стороне от долгожданной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Он выпустил карикатуру, посвященную переговорам.

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