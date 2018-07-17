У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
Об участии властей Финляндии в финансировании встречи в Хельсинки сообщил премьер-министр страны Юха Сипиля. Точную сумму расходов глава правительства не назвал.
Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом Владимир Путин извинился перед жителями столицы Финляндии за доставленные неудобства. Президент России поблагодарил руководство и народ страны за организацию встречи.
Однако, как выяснилось, финский премьер прошедший саммит неудобством не считает. Сипиля отметил, что в столицу для освещения встречи приехали 1,5 тысячи журналистов. И финские власти посчитали, что это отличная возможность показать миру свою столицу. По словам премьера, это достаточно простой способ улучшить имидж страны – в том числе как организатора встреч на высшем уровне, передает телеканал "360" со ссылкой на Iltalehti.fi.
Итоги переговоров Трампа и Путина вызвали возмущение на Западе. Пресса обрушилась на американского лидера с критикой, обозвав его слабаком. Немецкие обозреватели назвали произошедшее в финской столице "беспрецедентным явлением в новейшей американской истории". Президент США Дональд Трамп обвинил Америку – а значит, и себя – в плохих отношениях с Москвой, пишут издания.
Переговоры прошли "лучше чем супер", заявил глава МИД Сергей #Лавров по итогам переговоров лидеров России и #США Владимира Путина и Дональда Трампа. https://t.co/81IZ3hdLRo #Россия #Путин #Трамп #Хельсинки #Финляндия pic.twitter.com/b53JAnuosN— МИД России ���� (@MID_RF) 16 июля 2018 г.
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера отметили, что беседа прошла успешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войны отношения США и России не были такими плохими, но подчеркнул, что это изменилось с началом саммита в столице Финляндии.
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