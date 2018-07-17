Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным

Президенту России пришлось одергивать распоясавшегося американского журналиста, который не желал выслушивать ответы на собственные вопросы. Владимир Путин дал большое интервью телеканалу Fox News.

Российский лидер поучил хорошим манерам американского журналиста Криса Уоллеса. Корреспондент Fox News получил согласие на интервью "в полный контакт" – никаких ограничений в темах – и пытался в полной мере им воспользоваться. Однако такта и выдержки ему явно не хватало.

"Я сейчас Вам отвечу. Наберитесь немножко терпения, и Вы получите полноценный ответ", – российскому президенту несколько раз пришлось остужать пыл нетерпеливого Уоллеса.

На беседу с журналистом Владимир Путин отправился сразу после переговоров с Дональдом Трампом, которые прошли в Хельсинки 16 июля. Однако Уоллеса меньше всего интересовало, о чем говорили лидеры России и США за закрытыми дверями – его заботили громкие заголовки таблоидов.

Журналист буквально забросал Путина вопросами о "вмешательстве русских хакеров в американские выборы", деле Скрипалей и якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на Трампа. У собеседника эти "острые" темы вызвали лишь улыбку.

"До тех пор, пока он не объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял никакого интереса для нас. Он богатый человек, но богатых людей много. Он занимался строительным бизнесом, проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США", – пояснил Путин.

Российский лидер согласился на интервью с одной целью – объяснить простым американцам, погрязшим в потоках сфабрикованных новостей, что Россия им не враг, а потерянный сегодня важнейший партнер. Однако журналиста такие ответы не устроили, и президенту пришлось снова его одернуть.

"Если Вам не нравится мой ответ, Вы так и скажите – я просто замолчу. А если Вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения", – сказал собеседнику Путин.

В итоге Уоллесу, задавшему вопрос о "русских хакерах", пришлось призадуматься о том, как вовремя всплыли обвинения в отношении Трампа. Впрочем, это уже не было интересно Путину.

Он посоветовал Уоллесу не делать отношения двух стран заложником внутриполитической борьбы в США. Да и силовые органы использовать в такой борьбе абсолютно недопустимо, уверен президент. Интервью опубликовано на сайте Кремля.