Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным
Российский лидер поучил хорошим манерам американского журналиста Криса Уоллеса. Корреспондент Fox News получил согласие на интервью "в полный контакт" – никаких ограничений в темах – и пытался в полной мере им воспользоваться. Однако такта и выдержки ему явно не хватало.
"Я сейчас Вам отвечу. Наберитесь немножко терпения, и Вы получите полноценный ответ", – российскому президенту несколько раз пришлось остужать пыл нетерпеливого Уоллеса.
На беседу с журналистом Владимир Путин отправился сразу после переговоров с Дональдом Трампом, которые прошли в Хельсинки 16 июля. Однако Уоллеса меньше всего интересовало, о чем говорили лидеры России и США за закрытыми дверями – его заботили громкие заголовки таблоидов.
Журналист буквально забросал Путина вопросами о "вмешательстве русских хакеров в американские выборы", деле Скрипалей и якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на Трампа. У собеседника эти "острые" темы вызвали лишь улыбку.
"До тех пор, пока он не объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял никакого интереса для нас. Он богатый человек, но богатых людей много. Он занимался строительным бизнесом, проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США", – пояснил Путин.
Российский лидер согласился на интервью с одной целью – объяснить простым американцам, погрязшим в потоках сфабрикованных новостей, что Россия им не враг, а потерянный сегодня важнейший партнер. Однако журналиста такие ответы не устроили, и президенту пришлось снова его одернуть.
"Если Вам не нравится мой ответ, Вы так и скажите – я просто замолчу. А если Вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения", – сказал собеседнику Путин.
В итоге Уоллесу, задавшему вопрос о "русских хакерах", пришлось призадуматься о том, как вовремя всплыли обвинения в отношении Трампа. Впрочем, это уже не было интересно Путину.
Он посоветовал Уоллесу не делать отношения двух стран заложником внутриполитической борьбы в США. Да и силовые органы использовать в такой борьбе абсолютно недопустимо, уверен президент. Интервью опубликовано на сайте Кремля.
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