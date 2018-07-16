Трамп жестоко обманул Путина в Хельсинки

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа оставила массу вопросов. На итоговой пресс-конференции после двухчасового общения оба лидера положительно высказались друг о друге, но, судя по всему, в отношениях Москвы и Вашингтона прорыва пока не произошло. Или просто мы не знаем всех подробностей беседы лидеров двух стран.

Все дело в хитром и непостоянном Трампе. Многие ждали от него прояснения позиции по Крыму, из-за которого мировое сообщество во главе с США втянуло Россию в санкционную войну. Но этого не произошло.

Отвечать на болезненный вопрос почему-то пришлось российскому лидеру. Владимир Путин так изложил позицию Трампа: "Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт", – подчеркнул Путин.

Казалось, что после этих слов Трамп должен был сказать что-то типа: "Да, я согласен, но мы будем активно работать в направлении сближения позиций", но этого не произошло. Тут, конечно, стоит напомнить прежние высказывания американского президента, которые он сделал за последний месяц.

Американские СМИ утверждали (и никто в Белом доме этого не опроверг), что в разговоре с лидерами стран "большой семерки" Трамп назвал Крым российским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычные люди. На вопрос журналистов и признании Крыма частью нашей страны, президент ответил многозначительное "посмотрим".

Понятно, что делать далеко идущих выводов из всех прошлых реплик Трампа не стоит, но все-таки можно предположить, что глава Белого дома какое-то время назад был готов сделать решающий шаг навстречу России и лично Владимиру Путину. В конце концов, не зря же он говорил о Крыме именно в таком ключе.

За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американский президент дал понять, что еще поторгуется по поводу Крыма с Кремлем. На саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг полуострова, и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго до того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не в мою", – сказал президент.

"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше, я не могу вам сказать", – поставил многоточие Трамп.





Получается, что месяц назад, дав пищу для размышления аналитикам и политологам, Трамп перечеркнул все надежды. Мир-то уже замер в ожидании того, что Штаты признают Крым российским, а вслед за этим такое решение примут и остальные государства.

Также не сбылись прогнозы относительно большой сделки между Путиным и Трампом, о которой писала западная пресса. Речь шла об обмене Украины на Сирию, а точнее о передаче России карт-бланша на урегулирование ситуации в арабской республике. Взамен Запад якобы готов снять с Москвы санкции, введенные из-за ситуации с Крымом.

Но и этого, судя по всему, не произошло. На все той же итоговой пресс-конференции Трамп, отвечая на конкретный вопрос о взаимодействии Москвы и Вашингтона в Сирии, зачем-то напомнил о безопасности Израиля, неких разговорах с премьером Беньямином Нетаньяху и прочем, лишь вскользь коснувшись российско-американского взаимодействия в Сирии.

Остается только надеяться, что оба лидера не рассказали журналистам обо всем, что они обсуждали за закрытыми дверями в Хельсинки. Не исключено, что об итогах договоренностей Путина и Трампа мир узнает совсем скоро. И произойдет это после принятия и обнародования в Кремле и Белом доме конкретных политических решений.