Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа

О чем же в итоге договорятся Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки 16 июля? Какие только версии и домыслы не высказывались в последние дни. Очевидно одно – сам факт этой встречи говорит о том, что лидеры двух сверхдержав сделали шаг навстречу друг другу и, возможно, смогут изменить мир к лучшему.

То, что на планете неспокойно, никто, наверное, не отрицает. Сирия, Украина, наплыв мигрантов в Европе… А есть еще нерешенные проблемы с Ираном и его ядерной программой; Афганистан, погрязший в гражданской войне; неурегулированный до сих пор арабо-израильский конфликт и много чего еще.

Разрешение львиной доли всех мировых политических и экономических кризисов зависит от двух сверхдержав, у которых в любой части света есть свои интересы. Там, где они пересекаются, как правило, становится горячо.

Охладить пыл конфликтующих сторон и тем самым спасти, может быть, жизни людей или умирающую экономику могут исключительно Москва и Вашингтон. Но в последнее время амбиции Белого дома взыграли: еще в своей иннаугурационной речи Дональд Трамп дал понять всему миру, что Америка для него превыше всего.

После этого Трамп пару раз встретился с Путиным, но в мире с тех пор стало только тревожнее. Возможно, сейчас настало время расставить все точки над i, разграничив, наконец, зоны интересов Кремля и Белого дома.





Самой важной проблемой для всего мира почему-то стал Крым, четыре года назад вернувшийся в родную гавань. После воссоединения республики с Россией против нас была объявлена экономическая и политическая война – все новые пакеты санкций штампуются чуть ли не каждый месяц. Причем их инициатором и вдохновителем выступают США, а Европа лишь подхватывает антироссийские настроения Вашингтона.

Но вот что интересно: за месяц до встречи с Путиным американский президент, отвечая на вопрос о признании Крыма российским, сказал многозначительное "посмотрим". Наблюдатели сразу же решили, что час икс настал: США, наконец, признают очевидное, а вслед за ними это сделает весь остальной мир.





Но вот незадача! Накануне, 12 июля, то есть за четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американский президент дал понять, что еще поторгуется по этому поводу с Кремлем. На саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма, и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго до того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не в мою", – сказал президент.

"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше, я не могу вам сказать", – поставил многоточие Трамп.





Тем временем в иностранной прессе появилась информация о большой сделке, которая якобы готовится к встрече Трампа с Путиным и которая серьезно поменяет расстановку сил во всем мире. Речь идет об обмене Украины на Сирию, а точнее о передаче России карт-бланша на урегулирование ситуации в арабской республике. Взамен Запад снимет с Москвы санкции, введенные из-за ситуации с Крымом.

Так ли это на самом деле, мы узнаем совсем скоро. До встречи двух президентов остаются считаные дни. Саммит пройдет 16 июля в столице Финляндии. На отеле, где остановится Трамп, уже красуется баннер Na zdorovie!