Опоздавший Путин довел до исступления CNN
"Я потрясена тем, что президент страны, которая сейчас находится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать", - отреагировала на задержку Владимира Путина журналистка телеканала CNN Кэтлин Коллинз.
Телекомпания известна своим резко отрицательным отношением к России. CNN периодически публикует недостоверные сообщения. К примеру, телеканал обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Вашингтона при помощи видеоигры Pokemon Go. В российском внешнеполитическом ведомстве подобные сообщения назвали маразмом.
Кроме того, телеканал активно продвигает тему якобы имевшего места сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время его предвыборной кампании. Сам глава Белого дома назвал распространение таких сведений "охотой на ведьм", а CNN – "фейковыми СМИ".
Путин прибыл в Президентский дворец на встречу с Трампом pic.twitter.com/K1hzlJz42p— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжают переговоры в Хельсинки. Недавно завершилась их встреча с глазу на глаз. Она длилась чуть дольше запланированного времени – два часа десять минут.
Перед переговорами случился небольшой курьез. Самолет российского лидера приземлился в Хельсинки позже запланированного. Глава Белого дома в долгу не остался: он опоздал на переговоры с Путиным в президентском дворце в столице Финляндии.
Дополнительное время: Переговоры Путина и Трампа идут уже два часа вместо запланированных полутора pic.twitter.com/uavB42y7AZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.
В настоящий момент лидеры продолжают переговоры в формате рабочего завтрака в расширенном составе. Детали встречи лидеры России и США раскроют на предстоящей совместной пресс-конференции.
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