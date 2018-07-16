Кремль крепко приложил спешащего к Путину Трампа
В одном из интервью президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, как он воспринимает своего коллегу Владимира Путина – в качестве друга или врага. Глава Белого дома назвал его конкурентом.
По словам Пескова, конкуренция – это позитивное явление, за счет которого развивается мир. Он подчеркнул, что соперничество должно быть чистым. В качестве нечестной конкуренции представитель Кремля назвал заявления Соединенных Штатов о "Северном потоке – 2".
Песков подчеркнул, что газопровод является чисто коммерческим проектом, лишенным политической составляющей. "Недавняя история с заявлениями американской стороны по "Северному потоку - 2" является вопиющим примером недобросовестной и нечестной конкуренции", – сказал он в интервью RT.
Трамп считает «Северный поток-2» трагедией, дающей России большие доходы— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 июля 2018 г.
Каждый доллар в чужом кармане он воспринимал как личное для себя оскорбление (с)
Стоит отметить, что официальный Вашингтон неоднократно выражал недовольство строительством "Северного потока – 2". Белый дом опасается, что усиление роли Москвы на европейском рынке энергоносителей приведет к зависимости Евросоюза от России.
Также руководство Соединенных Штатов понимает, что газопровод окажется катастрофой для Украины, которая стала одним из главных инструментов антироссийской политики США. Пуск новой ветки приведет к тому, что газотранспортный маршрут Незалежной окажется ненужным для транспортировки энергоносителей, а Киев недосчитается 10% поступлений в госбюджет.
Польская газета Rzeczpospolita сравнила "Северный поток - 2" с пактом Молотова - Рибентроппа.— Голос Мордора (@spacelordrock) 12 июля 2018 г.
Ну ладно, только интересно, а с чем они сравнивают то, как вместе с Германией пилили в 1938 году Чехословакию?
В понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдет саммит России и США. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят текущее состояние и перспективы во взаимоотношениях двух стран. Ожидается, что главы государств затронут темы Сирии, Украины, экономические и другие вопросы.
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