Меланья Трамп прилетела в нелепом наряде к Путину

Первая леди США прибыла вместе с мужем, американским лидером Дональдом Трампом, в Хельсинки на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры во дворце президента Финляндии.

Внимание на себя обратил неуместный вид Меланьи. Жена президента США прилетела на российско-американский саммит в жаркий день в пальто.

Когда жена Дональда Трампа выходила из самолета, в столице Финляндии было 28-градусов. Первая леди США была одета "стильно, но неуместно", передает газета Iltalehti. Меланья была одета в коричневые брюки, белую рубашку и светло-серое пальто.

При этом отмечается, что супруга Дональда Трампа вышла из самолета не рядом с мужем, а перед ним. Затем они поехали в гостиницу, чтобы отдохнуть.

Вместе с тем, стало известно о намерении Путина сделать Трампу конкретные экономические предложения. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в настоящее время между США и нашей страной очень плохая ситуация по двусторонним делам. При этом он добавил, что для Трампа, как для успешного бизнесмена, вопросы экономики важный в первую очередь, сообщает "Интерфакс".

Сегодня встреча Путина и Трампа, Трамп будет предлагать поделить мир на зоны влияния, Путин предложит свободу выбора для государств и нации, да и вообще невероятное, на транснациональные корпорации надеть жесткие удила государства. Трампу понравиться. ))) — Нариман Шаимуликов (@shaimulik) 16 июля 2018 г.

Напомним, первая полномасштабная встреча президентов США и России пройдет 16 июля после 13.00. В свою очередь Трамп отмечал, что не зависимо от ее итогов, его в любом случае раскритикую на Родине.