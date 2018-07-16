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Общество

Меланья Трамп прилетела в нелепом наряде к Путину

Меланья и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen
Первая леди США прибыла вместе с мужем, американским лидером Дональдом Трампом, в Хельсинки на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры во дворце президента Финляндии.
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Внимание на себя обратил неуместный вид Меланьи. Жена президента США прилетела на российско-американский саммит в жаркий день в пальто.

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 Меланья Трамп

Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

Когда жена Дональда Трампа выходила из самолета, в столице Финляндии было 28-градусов. Первая леди США была одета "стильно, но неуместно", передает газета Iltalehti. Меланья была одета в коричневые брюки, белую рубашку и светло-серое пальто.

При этом отмечается, что супруга Дональда Трампа вышла из самолета не рядом с мужем, а перед ним. Затем они поехали в гостиницу, чтобы отдохнуть.

Вместе с тем, стало известно о намерении Путина сделать Трампу конкретные экономические предложения. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в настоящее время между США и нашей страной очень плохая ситуация по двусторонним делам. При этом он добавил, что для Трампа, как для успешного бизнесмена, вопросы экономики важный в первую очередь, сообщает "Интерфакс".

Напомним, первая полномасштабная встреча президентов США и России пройдет 16 июля после 13.00. В свою очередь Трамп отмечал, что не зависимо от ее итогов, его в любом случае раскритикую на Родине.

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Автор: Людмила Фоканова16 июля 2018, 08:34
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