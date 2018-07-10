Трамп готовит желанный подарок Путину
Возможно, что итогом исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет масштабная сделка, которая серьезно изменит существующий миропорядок.
Американское издание The New Yorker утверждает, что накануне президентских выборов, на которых неожиданно победил Трамп, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ призывали коллег в Вашингтоне пойти на сделку с Россией и обменять Украину на Сирию.
Якобы наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид предлагал американскому посреднику пойти на сделку с Россией, заявляя, что Владимир Путин может быть заинтересован в урегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие санкций, введенных из-за Украины. Эти же шаги лоббировали чиновники из Израиля, Саудовской Аравии и Эмиратов.
Для этого ОАЭ и Саудовская Аравия начали инвестировать в Россию миллиарды долларов и созывать встречи на высоком уровне в Москве, Абу-Даби, Эр-Рияде и на Сейшелах, пишет издание и добавляет, что Трамп еще до победы на выборах обещал помочь в снятии антироссийских санкций.
Саммит #Путин-#Трамп: эксперт Роберт Легвольд рассуждает о реальных и невероятных сценариях и исходах встречи двух лидеров. А что, если невозможное возможно? https://t.co/KzqelZW6pM— Клуб «Валдай» (@ValdaiClubRu) 10 июля 2018 г.
Версия, конечно, вполне правдоподобная, но поведение американского лидера уже после того, как он обжился в Белом доме, разрушает ее. Трамп подписал уже несколько пакетов новых санкций против России. Помимо этого, Штаты активно проталкивают в Европу идеи прекращения строительства "Северного потока – 2".
Видимо, поэтому в Кремле сочли преждевременными разговоры о сближении позиций Москвы и Вашингтона в преддверии саммита в Хельсинки. Встреча Путина и Трампа, напомним, намечена на 16 июля.
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