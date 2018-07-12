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Политика

Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Президент Украины Петр Порошенко сделал на саммите НАТО сенсационное заявление. По его словам, на территории его страны якобы активно действуют российские агенты ФСБ.
прочитано 601 раз

Украинский лидер отметил, что доволен, что в НАТО считают политику России "агрессией". Он добавил, что "это самое главное".

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"У нас российская ФСБ по всей стране", – цитирует политика РИА "Новости". Стоит отметить, что подобные "видения" и "галлюцинации" у Порошенко наблюдаются на впервые. Он нередко видел "руку Кремля" в тех или иных событиях, связанных с Украиной.

Официальный Киев регулярно заявляет о работе российских сотрудников спецслужб на Украине. Служба безопасности Украины регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиянах, которые якобы готовят диверсии в Незалежной. Москва подобные нападки неоднократно опровергала.

Отметим, что внутрироссийская спецслужба ФСБ за пределами страны не действует. Кажется странным, что об этом не знает президент Украины. За границей же работают Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп и Петр Порошенко провели встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Однако американский лидер уделил коллеге лишь 20 минут, передает НСН. Судя по всему, он устал от жалоб и предложений президента Украины.

Напомним, саммит проходит с 11 по 12 июля. Помимо стран — участниц НАТО, приглашены руководители десятков государств-партнеров, в том числе Украины и Грузии.

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Автор: Людмила Фоканова12 июля 2018, 19:53
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