Трамп и Порошенко 20 минут мыли кости Путину
Официальной информации о встрече лидеров Украины и США пока нет. Однако источники в окружении политиков подтвердили некоторым изданиям, что переговоры состоялись.
У президента США было запланировано несколько двусторонних встреч в Брюсселе. Предполагалось, что Трамп проведет переговоры с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана. Однако, прибыв на саммит НАТО, американский лидер неожиданно перекроил свой график.
Под угрозой оказалась вся повестка дня форума Североатлантического альянса. Как сообщалось, Дональд Трамп собрал всех лидеров стран – членов НАТО и пригрозил им выходом Вашингтона из союза – если все они немедленно не начнут выделять на оборону 2% от ВВП.
При этом американский лидер нашел время для встречи с Петром Порошенко. Как сообщило со ссылкой на свои источники интернет-издание "Европейская правда", Порошенко и Трамп "обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток – 2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере". Это подтвердили позже журналистам и в администрации украинского президента. Подчеркивается, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.
Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп, прибыв в Брюссель для участия в саммите НАТО, принялся критиковать европейских союзников за слишком малые расходы на оборону и "зависимость" от Москвы. Лидеры Старого Света боятся, что глава Белого дома договорится у них за спиной с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, на предстоящей 16 июля встрече.
Канцлера ФРГ Ангелу Меркель Трамп пожурил за строительство газопровода "Северный поток – 2". Глава Белого дома заявил, что Берлин якобы находится в энергетической зависимости от Москвы.
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