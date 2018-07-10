Трамп сделал Путину неожиданное признание
Противостояние между функционерами во власти США с Дональдом Трампом, начавшееся в период предвыборной гонки, не заканчивается. В преддверии встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой в Хельсинки эта проблема обострилась.
В издании The New York Times узнали и предали огласке неожиданное признание, которое американский лидер сделал президенту России во время телефонной беседы еще в марте 2018 года. Тогда Трамп дал своим советникам, уговаривавшим его не поздравлять Путина с переизбранием на пост президента, краткую, но весьма емкую характеристику. "Это глупые люди. Вы не должны их слушать", – цитирует РИА ФАН главу США.
Напомним, что тот разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп проигнорировал мнение отвечающих за национальную безопасность помощников из администрации Белого дома.
Дональд Трамп без приглашения ворвался на чужую свадьбу.https://t.co/LMsAF0xNEE#Трамп pic.twitter.com/isswT34sVC— Пятый канал Новости (@5tv) 2 июля 2018 г.
Саммит лидеров США и России в Хельсинки намечен на 16 июля. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Ранее Трамп комментировал предстоящее событие. "Я был готов к этому всю свою жизнь", – подчеркнул он и выразил надежду на продуктивный диалог. "Я встречусь с президентом Путиным на следующей неделе, и мы поладим", – заявил политик.
Это будет первая полноформатная встреча двух лидеров без привязки к международным встречам. До этого Путин и Трамп встречались в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС, а также несколько раз разговаривали по телефону.
Артист назвал имя возможного жениха
Звезда "Дома-2" прокомментировала скандальные отношения спортсмена с супругой
Население страны обрекли на голод
Валерия рассчитывает восстановить отношения