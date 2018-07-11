В Киеве готовится арест Порошенко

Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять на свободе. Даже его бывшие соратники уже заговорили о скором суде над президентом.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил Петра Алексеевича в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.

Заявления Гриценко прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла. Он уверен, что они связаны в первую очередь с предстоящими в будущем году на Украине президентскими выборами.

"Порошенко надоел уже всем, и прежде всего своим покровителям – тем, кому он служил и служит до сих пор, не обращая внимания ни на что и переступая через все, что только можно себе представить", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

По мнению политолога, нынешний президент Украины натворил уже столько, что хватит на несколько судебных процессов.

Для Порошенко отставка и пенсия на его вилле в Испании с написанием мемуаров, наверное, были бы наилучшим вариантом.

Но этого не будет, предположил Джаралла, потому что Порошенко обуяла жадность: он изо всех сил воюет за то, чтобы остаться основным кандидатом и пройти на новый президентский срок.

Между тем накануне, 10 июля, появилась информация о том, что после выборов Петр Порошенко сбежит в Белоруссию. Якобы Александр Лукашенко уже подготовил ему теплое местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блоге украинский политический обозреватель Александр Дубинский.

На такую возможность, считает Дубинский, указывает выкуп белорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка была бы невозможной.

Стоит отметить, что не так давно Белоруссия дала убежище и даже гражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле 2010 года. Вполне вероятно, что Батька спасет и своего ближайшего соседа. Непонятно только, что скажет на это Россия, к тому же в последнее время отношения Москвы и Минска несколько охладели.