Тотальная коррупция и грядущий крах страны – вот к чему пришла Незалежная под управлением Петра Порошенко. Украинский политик пояснил, почему ему стыдно за нынешнего президента.

Петру Порошенко не избежать суда. Он должен ответить за свои действия на посту главы Украины, уверен бывший министр обороны страны, лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко.

Политик подчеркнул: ему стыдно за то, что государство представляет такой президент. По словам Гриценко, при Порошенко Украина увязла в коррупции, что все чаще отмечают в Европе. Он довел страну до такого тяжелого состояния, и ему придется за это ответить.

"Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Он нарушил закон, его преступные действия или преступная бездеятельность создали тяжелые для страны последствия, и без ответственности он не уйдет никуда", – заявил экс-министр обороны в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Гриценко сообщил, что Украина как государство может исчезнуть. По его словам, коррупция уничтожила кораблестроение и авиапромышленность, на ладан дышат другие отрасли. Люди бегут из страны, и вскоре может остаться лишь пустая территория.

Что касается строительства газопровода "Северный поток – 2", против которого столь активно борется Киев, то Гриценко уверен: проект не представляет серьезной опасности для Украины. Он признал, что страна понесет определенные потери, когда газопровод войдет в строй, но они не будут катастрофичными.

По мнению Гриценко, крах неминуем в том случае, если к власти придет президент, который вздумает силой отбирать у России Крым. Тогда украинскому государству придет конец, уверен политик.