Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов

Британцам нравится ненавидеть Россию. Мария Захарова напомнила заголовок книги западного журналиста в ответ на реплику посла Великобритании, который не нашел на Туманном Альбионе "ни одного русофоба".

Официальный представитель российского МИДа ответила Лори Бристоу с пляжа в Сочи, где проводит отпуск. Мария Захарова посоветовала британскому послу прочитать книгу, написанную швейцарским журналистом Ги Меттаном.

По мнению российского дипломата, подзаголовок книги достаточно откровенен: "Почему мы так любим ненавидеть Россию". Сам же труд, который Захарова как раз сейчас изучает, называется "Запад-Россия: тысячелетняя война". В нем собраны исторические факты противостояния с Европой со времен Карла Великого и до кризиса на Украине.

Комментарий Марии Захаровой касался высказывания посла Великобритании в России Лори Бристоу. В недавнем интервью РБК дипломат вновь возложил на Россию вину за смерть Александра Литвиненко и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – подчеркнув, что позиция Лондона по этим вопросам остается неизменной. После чего заявил, что русофобии в Великобритании нет.

"Здесь, в России, часто говорят о русофобии – но я не знаю ни одного русофоба в Великобритании. Наоборот, я знаю многих людей, которые ходят на выставки, концерты, хотят узнать больше о русской культуре", – сказал Бристоу.

Подписчиков Марии Захаровой в соцсети Facebook высказывание посла также удивило. Они посоветовали дипломату вспомнить, что на Британских островах живут такие персонажи, как Тереза Мэй и Борис Джонсон.