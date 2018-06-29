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Порошенко в ужасе притих после слов Путина

Владимир Путин и Петр Порошенок. Фото: Dni.Ru
Писатель и майор армии ДНР Захар Прилепин рассказал, почему украинские военные во время проведения ЧМ-2018 ведут себя тише воды, ниже травы. По его словам, одна фраза президента России Владимира Путина остановила атаку ВСУ на Донбассе. 
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Прилепин напомнил, что Путин в ходе "Прямой линии" предупредил Украину о "серьезных последствиях для государственности" в случае наступления ВСУ на Донбасс. По словам писателя, именно это помогло избежать провокаций на ЧМ-2018.

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Прилепин отметил, после этого в регионе наступило затишье. "Конечно, стреляют, каждый вечер есть столкновения на разных участках фронта. Но по нашей информации активничают больше всего неонацистские батальоны. Потому что ВСУ даже на многих участках просто отошли с позиций. Стало ясно, что они очень боятся серьезного ответа со стороны армии ДНР", – объяснил он в эфире программы "60 минут".

При этом публицист добавил, что не стоит ожидать мирных перспектив. После окончания ЧМ-2018 в Донецке ожидается повышенная активность ВСУ.

Прилепин также сообщил, что позиция Европы значительно влияет на вероятность провокаций. Дело в том, что запад опасается встречи Путина с президентом США Дональдом трампом в Хельсинки.

Писатель убежден, что недоброжелателям Кремля выгодно обострить существующие конфликты. "У них болит голова. Конечно же, им нужно максимально радикализировать все болевые точки. Поэтому сейчас все, что угодно, может всплыть, от Скрипаля до очередного "убийства" Бабченко", – резюмировал он.

Автор: Михаил Вштанов29 июня 2018, 19:38
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