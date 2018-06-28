Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа
Сговорчивость американского лидера невыгодна для стран Североатлантического альянса с точки зрения их обороноспособности. Результатом беседы с Путиным может стать отказ Соединенных Штатов от совместных учений НАТО в Норвегии, решение создать американскую базу в Польше на деньги польского правительства, признание присоединения Крыма к России и изменение режима санкций, передает The Times.
Официальные лица Великобритании считают, что отказ от учений в Норвегии президент США может объяснить желанием сэкономить деньги американских налогоплательщиков. Кроме того, Лондон опасается, что Трамп может уступить, потребовав от Кремля выдачи США находящегося в России Эдварда Сноудена.
Встреча лидеров двух стран должна состояться во время визита Дональда Трампа в Европу, приуроченного к проведению саммита НАТО в Брюсселе. СМИ сообщают, что диалог глав России и США пройдет в Хельсинки.
Москва и Вашингтон уже согласовали повестку встречи. Предстоящий саммит станет первым полноформатным, сообщает РБК. "Четыре крупные темы у нас – это стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее управление двусторонних отношений", – рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Эти темы одинаково важны как для России, так и для США, однако у стран по ним имеются серьезные разногласия.
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