Встречу Путина и Трампа превратили в шоу

Ни в России, ни в США не ждут особого результата от встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, предположительно, состоится в середине следующего месяца. Влиятельная газета Financial Times цитирует источник в Москве, который заявил, что переговоры двух лидеров будут напоминать шоу.



Как пишет издание, встреча состоится после визита главы Белого дома в Великобританию 13 июля. Однако она пройдет не в Австрии, как ранее заявляли СМИ, а в "логически более подходящей" стране. Что это за государство, пока не известно.

При этом ни одна из сторон не ждет особых результатов от этой встречи, пишет газета. Так, в Соединенных Штатах сомневаются, что Трамп может заключить серьезное соглашение с Путиным. Вместе с тем многие в Вашингтоне надеются, что отношения с Москвой удастся улучшить, полагает бывший директор Совета национальной безопасности по России Эндрю Вайс.

"Я не думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое стало бы прорывом, это скорее шоу", – цитирует Financial Times источник в российской столице. В Москве же надеются, что стороны не только будут стремиться к сотрудничеству по вопросам второстепенной важности, но и затронут первостепенные проблемы, включая Украину, Сирию и Северную Корею.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Трампа и Путина могут состояться 15 июля в Вене. По словам официального представителя главы государства, информация о предстоящей встрече будет поступать "по мере готовности".

Болтон направляется в Москву на фоне ожидаемого саммита Трамп-Путин https://t.co/MiXVcOnjdh pic.twitter.com/RzL2KgHGwg — Голос Америки (@GolosAmeriki) 26 июня 2018 г.

Но перед этим в Москву приедет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ожидается, что чиновник Белого дома прибудет в российскую столицу уже завтра, 27 июня. В МИДе подтвердили эту информацию.

По мнению экспертов, это будет пробная встреча, которая определит формат переговоров Путина и Трампа. Болтон, по некоторым данным, может привезти в Москву определенные предложения от американского лидера.