Изменчивый Трамп снова захотел дружить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет поладить с Россией. При этом он выразил уверенность, что Москва предпочла бы иметь дело с Хиллари Клинтон.



"Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией", – сказал американский глава, выступая перед сторонниками. Как отмечает RT, Этим заявлением Трамп подтвердил курс Вашингтона на укрепление отношений с Москвой.

Стоит отметить, что лидер США не уверен во взаимноcти Кремля, передает ТАСС. По его словам, в России хотели, чтобы на выборах победила "криводушная" Клинтон.

Напомним, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа до саммита НАТО сильно встревожила Лондон. При этом факт переговоров не подтвердили ни в Белом доме, ни в Кремле.

Так или иначе, несколько британских дипломатов заявили, что, если бы беседа политиков состоялась до саммита НАТО, это было бы не очень хорошо для Великобритании. В Кремле говорят, что пока конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа нет.

Отметим, что в последнее время действия американского лидера не соответствуют его заявлениям. В США сообщили о выходе из состава Совета ООН по правам человека, вызвав волну критики. Высказывания Вашингтона о якобы политизации СПЧ в российском постпредстве при организации назвали "циничными".