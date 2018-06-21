Наибольшую поддержку мундепов в АМОМ получили Свиридов, Красовский и Кумин

Новости Украины Ситуация в Сирии Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Четверг 21 июня
Лента новостей
12:59
Найден инновационный способ победить рак груди
12:08
Меган Маркл ждет близнецов
11:50
Рецепт ремесленных спагетти из Неаполя с моллюсками
11:46
Циничную телеведущую разгромили за фальшивые слезы
11:22
Двухлетняя девочка разбилась после падения с девятого этажа
11:01
Провалившегося Месси вызвали на "шашечную" дуэль
10:52
Прогноз на ЧМ-2018 для России поразил своей точностью
10:42
"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены
10:31
Самая красивая россиянка на ЧМ-2018 оказалась порнозвездой
09:54
Волочкова с декольте до пупа побила телеведущего во время съемки
09:42
Больным россиянам дадут дополнительный выходной
09:31
Жительница Барнаула избила розой полицейского
09:12
Курникова в одиночку воспитывает двоих малышей
08:43
"Правда никому не нужна": откровенное признание Леры Кудрявцевой
08:35
В США скончался известный спортсмен
08:17
Странная смерть российского телеведущего вызвала вопросы
08:14
Зарвавшегося Кикабидзе разнесли после скандала
22:01
Известная российская актриса родила ребенка
22:00
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
21:55
Большая рыба дала отпор акуле-молоту (видео)
21:48
Единороссы обсудят пенсионную реформу в регионах
21:47
Эротическое видео с украинскими пограничницами слили в Сеть
21:37
Аманти и Казаченко сделали заявление
21:25
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
21:01
"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза
20:49
Россия потеряла талантливую спортсменку
20:47
История о раке в шоу Малахова довела россиян до слез
20:27
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
20:00
Солнцев – подлецу Абрикосову: Ты мерзкая и проклятая судьбой тварь!
19:52
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира
19:51
Офицер с двумя детьми погиб в жуткой аварии в Петербурге
19:24
Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
19:21
В Волгограде фанаты испугались пожара в трамвае
19:04
Определен победитель в третьей мировой войне
19:00
Задолжавшего 500 тысяч алиментщика объявили в розыск
18:43
В состав российского флота вошел новый корабль
18:31
Лайма Вайкуле откровенно рассказала о страсти с возлюбленным
18:25
Бегство комментаторов с Первого канала назвали позорищем
17:56
В жилом доме в Челябинске произошел взрыв
17:50
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
17:37
На Украине переименуют две области
17:11
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
17:10
Грузовик попал в смертельное ДТП под Саратовом
17:02
В "Пусть говорят" раскрыли пугающие детали развода Долиной
16:54
Роналду поставил на место футболиста сборной России
16:52
Московский White Rabbit занял 15 место в списке лучших ресторанов мира
16:41
Жена телеведущего Киселева объяснила выгоду поздней пенсии
16:31
"Грозит ампутация": Борисова в ужасе от состояния алкаша Осина
16:25
В Москве пройдет первый фестиваль джаза и шахмат
16:21
"Я угорал в голос": Егор Крид раскрыл всю подноготную шоу "Холостяк"
16:14
Пенсионная реформа научит россиян заботиться о себе
16:10
В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
16:02
Украина раскрыла истинную цель Крымского моста
15:49
Трагически погиб российский ведущий
15:38
Президент приедет на "Нашествие-2018"
15:29
Сын чиновника "отказался" от родителей ради ЧМ-2018
15:23
Под Ростовом сгнивший столб упал на машину
15:15
Чем грозит замужество с "пополамщиком"
15:13
Украинца наказали за провокацию на матче сборной России
14:59
Победоносную сборную России увековечили на эксклюзивном iPhone
14:40
Родившая Соловьева рассталась с Жидковым из-за Арнтгольц
14:35
Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова
14:33
"Холодная" Смехова отказалась от ребенка
14:32
Московские геи поцапались за грязную простыню Криштиану Роналду
14:07
Омичи украли 82 тонны угля
13:58
Из канала имени Москвы чудом спасли четырехлетнюю девочку
13:45
Москва наращивает темпы строительства
13:36
Страстный секс пассажиров самолета попал на видео
13:33
"Скандал был чудовищный!": названа причина спешного ухода Уткина с Первого канала
13:28
Неузнаваемый Венцеслав Венгржановский появился на "Доме-2"
13:17
Уругвай решит судьбу России на ЧМ-2018
13:07
Звезду "Улиц разбитых фонарей" нашли мертвой
12:53
В Карелии при пожаре в деревянном доме погиб ребенок
12:48
"Я не фрик!": Волочкова устала от насмешек и оскорблений
12:43
Открыт главный секрет молодости лица
12:40
Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"
12:32
"Мумия возвращается": в Сети предсказали страшную месть египтян после ЧМ-2018
12:27
Госдума приравняла день в СИЗО к полутора дням в колонии
12:14
Московское метро накажет прыгающих на рельсы пассажиров
11:52
"У меня не будет никаких отношений!": испуганная Бузова совершила безумный поступок
11:51
Под Воронежем в аварии с маршруткой пострадали шесть человек
11:44
В глазу 10-летнего мальчика застряла петарда
11:26
Калашникова неожиданно проболталась об усыновлении своего ребенка
11:19
Киркоров жестко ответил на нападки Пугачевой
11:05
В Казани пьяный водитель влетел в столб
11:01
На россиян объявили охоту в Tinder из-за ЧМ-2018
10:52
Футбольное безумство охватило Россию
10:34
Нефть и налоговые выплаты удерживают рубль от снижения
10:15
Мойщик устроил покатушки на машине клиента
10:14
Попавшая в пьяный конфуз Цывина рассказала о законе бумеранга
10:08
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала
09:48
В жутком ДТП в Крыму погибли пять человек
09:41
На трассе в Кузбассе сгорел КамАЗ пива
09:29
Счастливая Лопырева вывалила грудь на Смолова
09:26
"Я все": тяжелобольной Билан странно отреагировал на событие года
09:18
Россиянин в пьяном угаре зарезал дочь
09:01
Египтяне погнали тренера сборной после поражения на ЧМ
08:45
Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне
08:29
Опра Уинфри вошла в число самых богатых людей мира
07:57
Специалист принизил феерическую победу России на ЧМ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо
Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова
Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову
Харкающему "гепатитной слюной" Казаченко грозят расправой
Зарвавшегося Кикабидзе разнесли после скандала
Политика

Наибольшую поддержку мундепов в АМОМ получили Свиридов, Красовский и Кумин

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Наибольшую поддержку муниципальных депутатов из числа кандидатов на пост мэра Москвы от оппозиционных сил получили Илья Свиридов, Антон Красовский и Вадим Кумин. Он стали лидерами по количеству собранных подписей мундепов по итогам прошедших встреч, организованных Ассоциацией муниципальных образований Москвы (АМОМ). Как рассказал глава организации Владимир Дудочкин, Свиридов ("СР") получил 16 подписей, Красовский (идет как самовыдвиженец) – 13, коммунист Кумин – 11. 
прочитано 299 раз

Встреча с районными депутатами, организованная Советом муниципальных образований Москвы, прошла впервые. На ней потенциальные кандидаты в мэры Москвы представили законодателям свои программы и тут же получили подписи тех, кто поддерживает анонсированные претендентами на должность градоначальника шаги. Всего для регистрации кандидатам требуется собрать не менее 110 подписей депутатов в 110 районах города.

ПО ТЕМЕ

Глава АМОМ позвал Яшина и Гудкова на встречу с мундепами

"Единая Россия" поддержала АМОМ по муниципальному фильтру

Волонтеры штаба Собянина определили дизайн своей формы

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Как напомнил Владимир Дудочкин, Совет муниципальных образований Москвы поддержал предложение помочь кандидатам в мэры получить подписи, необходимы для преодоления муниципального фильтра. Он рассказал, что формат встречи был выбран с таким расчетом, что кандидаты получали возможность представить свои программы и тут же могли получить подписи в свою поддержку.

В прошедшей встрече участвовали около 240 районных законодателей, на нее пришли десять кандидатов. При этом, некоторые оппозиционные кандидаты, такие как Илья Яшин и Дмитрий Гудков ее проигнорировали. Не исключено, подобные мероприятия будут повторяться.

В ходе общения с мундепами Антон Красовский отметил, что именно те кандидаты, кто решил не прийти на встречу, говорят о невозможности прохождения муниципального фильтра. "Может, потому и не могут собрать подписи муниципальных депутатов, что не общаются с депутатами", – сказал он.

Илья Свиридов, в свою очередь, заявил, что поддерживает использование муниципального фильтра, назвав его важным инструмент, позволяющим "отсечь странных людей". При этом, он выступил за снижение числа необходимых для его прохождения подписей.

Напомним, на сегодняшний день о намерении бороться за пост мэра Москвы объявили 19 человек, включая действующего главу города Сергея Собянина. Документы на выдвижение кандидатов будут приниматься до 18:00 2 июля, регистрация завершится ровно через сутки после этого. Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

Автор: Денис Попов21 июня 2018, 10:24

Политика

На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Трамп цинично плюнул на права человека
Порошенко поплатился за мерзкую выходку против России
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Казаченко проговорился о еще одном своем ребенке
Меган Маркл ждет близнецов
"Не надо стесняться своих 150 килограммов": располневшая Собчак откровенно о лишнем весе
Совсем стыд потеряли: вскрылись грязные методы работы Первого канала

Проишествия

Звезду "Улиц разбитых фонарей" нашли мертвой
В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
Москвич увеличивал пенис вазелином и оказался в больнице
Известную актрису упекли в психбольницу после попытки задушить мать

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева

Женщина считает, что юношу продвигает некий спонсор
Шоу-бизнес

История о раке в шоу Малахова довела россиян до слез

Гости эфира не могли сдержать эмоций
Шоу-бизнес

"Правда никому не нужна": откровенное признание Леры Кудрявцевой

Телеведущая приняла участие в блиц-опросе
Шоу-бизнес

Курникова в одиночку воспитывает двоих малышей

Избранник назвал ее супергероем

Гороскоп

Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти
Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом
Диета по зодиаку

Фоторепортажи

Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"
Футбольное безумство охватило Россию
Сборная России обыграла Египет на ЧМ: как это было
Болельщицы-красотки со всего мира показали в Москве все прелести

Спорт

Россия потеряла талантливую спортсменку
"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира

Регионы

В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru