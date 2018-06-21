Наибольшую поддержку мундепов в АМОМ получили Свиридов, Красовский и Кумин

Наибольшую поддержку муниципальных депутатов из числа кандидатов на пост мэра Москвы от оппозиционных сил получили Илья Свиридов, Антон Красовский и Вадим Кумин. Он стали лидерами по количеству собранных подписей мундепов по итогам прошедших встреч, организованных Ассоциацией муниципальных образований Москвы (АМОМ). Как рассказал глава организации Владимир Дудочкин, Свиридов ("СР") получил 16 подписей, Красовский (идет как самовыдвиженец) – 13, коммунист Кумин – 11.



Встреча с районными депутатами, организованная Советом муниципальных образований Москвы, прошла впервые. На ней потенциальные кандидаты в мэры Москвы представили законодателям свои программы и тут же получили подписи тех, кто поддерживает анонсированные претендентами на должность градоначальника шаги. Всего для регистрации кандидатам требуется собрать не менее 110 подписей депутатов в 110 районах города.



Как напомнил Владимир Дудочкин, Совет муниципальных образований Москвы поддержал предложение помочь кандидатам в мэры получить подписи, необходимы для преодоления муниципального фильтра. Он рассказал, что формат встречи был выбран с таким расчетом, что кандидаты получали возможность представить свои программы и тут же могли получить подписи в свою поддержку.

В прошедшей встрече участвовали около 240 районных законодателей, на нее пришли десять кандидатов. При этом, некоторые оппозиционные кандидаты, такие как Илья Яшин и Дмитрий Гудков ее проигнорировали. Не исключено, подобные мероприятия будут повторяться.

В ходе общения с мундепами Антон Красовский отметил, что именно те кандидаты, кто решил не прийти на встречу, говорят о невозможности прохождения муниципального фильтра. "Может, потому и не могут собрать подписи муниципальных депутатов, что не общаются с депутатами", – сказал он.

Илья Свиридов, в свою очередь, заявил, что поддерживает использование муниципального фильтра, назвав его важным инструмент, позволяющим "отсечь странных людей". При этом, он выступил за снижение числа необходимых для его прохождения подписей.

Напомним, на сегодняшний день о намерении бороться за пост мэра Москвы объявили 19 человек, включая действующего главу города Сергея Собянина. Документы на выдвижение кандидатов будут приниматься до 18:00 2 июля, регистрация завершится ровно через сутки после этого. Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября, в единый день голосования.