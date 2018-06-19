Волонтеры штаба Собянина определили дизайн своей формы

Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина получат форму единого дизайна. Его выбрали сами добровольцы, помогающие мэру Москвы вести избирательную кампанию. Как стало известно по итогам онлайн-голосования, одевать волонтеров будет бренд Katya Dobryakova.

Всего на суд волонтеров штаба Собянина было представлено девять вариантов футболок с принтами. Помимо команды-победительницы концепты одежды представили дизайнеры Aizel, Даниил Петраков, Alexander Terekhov и ряд других брендов. Фантазию авторов никто не ограничивал, поэтому среди образцов были весьма неожиданные решения.



Честь назвать имя победителя выпала телеведущей, послу ЧМ-2018 Виктории Лопыревой. Она отметила, что в ходе конкурса было очень много проголосовавших. "Итак, побеждает футболка №5 (бренд Katya Dobryakova. – Прим. ред.)", – объявила Виктория на торжественной церемонии.

Как позже призналась Лопырева, каждая участвовавшая в конкурсе футболка "классная, модная и молодежная". "Я бы ходила сама в таких футболках, мне кажется, всегда", – сказала телеведущая.

Идея проведения открытого конкурса, уверена она, помогает сократить дистанцию между политиками и простыми людьми. Новую одежду волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина смогут примерить в ближайшие дни.

Виктория Лопырева добавила, что очень любит столицу, и сегодня все видят, как город преобразился. "Все, кто приезжают из других стран, влюбляются в него и хотят вернуться, не говоря уже о самих москвичах", – сказала она.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. О намерении участвовать в них заявил и действующий глава города Сергей Собянин. Его избирательный штаб начал работу 15 июня. Помочь избирательной кампании градоначальника решили около 3,5 тысячи человек.

Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Собянин решил участвовать в выборах как самовыдвиженец. В связи с этим ему необходимо получить около 36 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, обязательным условием является прохождение муниципального фильтра, для чего требуется до 3 июля собрать 110 подписей районных депутатов.