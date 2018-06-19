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Общество

Волонтеры штаба Собянина определили дизайн своей формы

Сергей Собянин. Фото: sobyanin.ru
Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина получат форму единого дизайна. Его выбрали сами добровольцы, помогающие мэру Москвы вести избирательную кампанию. Как стало известно по итогам онлайн-голосования, одевать волонтеров будет бренд Katya Dobryakova.
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Всего на суд волонтеров штаба Собянина было представлено девять вариантов футболок с принтами. Помимо команды-победительницы концепты одежды представили дизайнеры Aizel, Даниил Петраков, Alexander Terekhov и ряд других брендов. Фантазию авторов никто не ограничивал, поэтому среди образцов были весьма неожиданные решения.

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Честь назвать имя победителя выпала телеведущей, послу ЧМ-2018 Виктории Лопыревой. Она отметила, что в ходе конкурса было очень много проголосовавших. "Итак, побеждает футболка №5 (бренд Katya Dobryakova. – Прим. ред.)", – объявила Виктория на торжественной церемонии.

Как позже призналась Лопырева, каждая участвовавшая в конкурсе футболка "классная, модная и молодежная". "Я бы ходила сама в таких футболках, мне кажется, всегда", – сказала телеведущая.

Идея проведения открытого конкурса, уверена она, помогает сократить дистанцию между политиками и простыми людьми. Новую одежду волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина смогут примерить в ближайшие дни.

Виктория Лопырева добавила, что очень любит столицу, и сегодня все видят, как город преобразился. "Все, кто приезжают из других стран, влюбляются в него и хотят вернуться, не говоря уже о самих москвичах", – сказала она.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. О намерении участвовать в них заявил и действующий глава города Сергей Собянин. Его избирательный штаб начал работу 15 июня. Помочь избирательной кампании градоначальника решили около 3,5 тысячи человек.

Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Собянин решил участвовать в выборах как самовыдвиженец. В связи с этим ему необходимо получить около 36 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, обязательным условием является прохождение муниципального фильтра, для чего требуется до 3 июля собрать 110 подписей районных депутатов.

Автор: Денис Попов19 июня 2018, 12:35

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