"Единая Россия" поддержала АМОМ по муниципальному фильтру

Члены столичного отделения "Единой России" выступили в поддержку идеи Совета муниципальных образований Москвы (АМОМ) помощи кандидатам на пост столичного градоначальника в получении подписей. Таким образом, мундепы готовы помочь претендентам на пост главы города пройти муниципальный фильтр.



Как рассказал депутат Мосгордумы Александр Семенников, такое положение дел свидетельствует о демократии и наличии у муниципальных депутатов "важнейшего полномочия". "Представьте, муниципальные депутаты участвуют в формировании высшего должностного лица Москвы, – отметил он, добавив, что районные законодатели "вполне сами могут принимать решение за кого из кандидатов отдать свой голос".



Секретарь столичного отделения "ЕР", депутат городской думы Андрей Метельский, в свою очередь, заявил, что в партии считают, что участие кандидатов от различных политических сил в выборах поможет им стать более привлекательными для избирателей. При этом, он подчеркнул, что в "Единой Росси" не согласны с утверждениями, что партия монополизировала муниципальный фильтр.

"Мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", – сказал столичный депутат, добавив, что в будущем идеи проигравших кандидатов на мэрский пост могут учитываться в работе избранным градоначальником. В результате этого жители города останутся только в выигрыше, заключил Метельский.

Ранее АМОМ поддержал идею об оказании помощи в прохождении кандидатами на должность мэра столицы муниципального фильтра. Напомним, для участия в выборной кампании претендентам на должность главы города требуется заручиться поддержкой не менее 110 мундепов в 110 муниципальных образованиях.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов от желающих принять в них участие.

О намерении вновь побороться за пост столичного градоначальника в числе остальных заявил действующий мэр Сергей Собянин. Он будет участвовать в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Окончательный список кандидатов, чьи фамилии будут внесены в избирательные бюллетени, будет обнародован не позже 13 июля.