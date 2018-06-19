Глава АМОМ позвал Яшина и Гудкова на встречу с мундепами

Кандидатов в мэры столицы Илью Яшина и Дмитрия Гудкова приглашают на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальных образований Москвы (АМОМ), сообщил руководитель Ассоциации мундепов Москвы Владимир Дудочкин. По его словам, на собрание могут прийти все претенденты на пост градоначальника, при этом их партийная принадлежность значения не имеет.

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