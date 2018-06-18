Отчаявшийся Порошенко бросился ябедничать на Путина

Президент Украины Петр Порошенко продолжает слоняться по западным странам с уже порядком всем надоевшими рассказами о мифической "российской агрессии". И пока Москва продолжает строить газопровод "Северный поток – 2" и налаживать отношения с европейскими лидерами, глава Незалежной собирается в очередное зарубежное турне, пытаясь подороже продать уже давно несвежий продукт под названием "русофобия".



Порошенко планирует обсудить с представителями ЕС "новые угрозы" со стороны России. Соответствующая запись появилась в "Твиттере" украинского лидера в понедельник, 18 июня.

Он поприветствовал решение Евросоюза продлить антироссийские санкции. Ограничения, о продлении которых было объявлено в понедельник, 18 июня, распространяются, помимо прочего, на импорт товаров из Крыма и экспорт на полуостров, который на Западе продолжают считать "аннексированным". Санкции также налагаются на инвестирование в регион и покупку недвижимости на полуострове.

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях", – заявил Порошенко. По его словам, этот вопрос он обсудит с лидерами ЕС 9 июля.

Удивительно, но Порошенко продолжает думать, будто его в Европе все еще воспринимают всерьез. Даже после череды провальных визитов в европейские страны, где он пытался убедить местные политические элиты в "агрессивности" России и "вредности" газопровода "Северный поток – 2", Порошенко по-прежнему считает, что к его словам прислушиваются, а европейские лидеры воспринимают его как равного.

Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік «кримський пакет» санкцій проти російського агресора.



Розраховуємо на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях. Обговоримо це питання з лідерами ЄС на Саміті 9 липня.#КримЦеУкраїна pic.twitter.com/69Po59QDOd — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июня 2018 г.

В реальности же контакты с украинским лидером давно стали "токсичными". Президент Незалежной за последние несколько лет из-за череды коррупционных скандалов и продолжающегося конфликта в Донбассе растерял весь кредит доверия.

Собственно, воспринимать его как серьезного политика перестали не только за границей, но и дома. По данным последних социологических опросов, рейтинг главы государства ничтожно мал – всего лишь 13%. Негативно к его деятельности на президентском посту относится подавляющее большинство украинцев – 79%.