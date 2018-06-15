Мосгоризбирком создал рабочую группу по организации "дачных" участков для голосования

При Московской городской избирательной комиссии (МГИК) создана рабочая группа, которая будет заниматься созданием участков для голосования на мэрских выборах за пределами Москвы. Решение о необходимости организации мест для волеизъявления москвичей вне территории города позволит жителям Москвы отдать свой голос по месту нахождения. Создание рабочей группы при МГИК позволит перейти от слов к делу. В ее состав входят представители городского избиркома, известные общественные активисты и юристы, представители правозащитных организаций и партий (включая движение "Голос"), представители федеральной и городской Общественной палаты, столичные и федеральные законодатели.



Всего в работе группы принимают участие 16 человек: член ОП Максим Григорьев, глава "Московского союза садоводов" Андрей Туманов, правозащитник Александр Брод, сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. Также в рабочую группу входят: эксперт при главе ЦИК Станислав Рачинский, столичный омбудсмен Татьяна Потяева, члены столичной ОП Александр Козлов и Вадим Ковалев, депутат Мосгордумы Александр Семенников, представитель Мособлдумы Никита Чаплин, депутаты Госдумы Михаил Дегтярев и Сергей Шаргунов, представитель партии "Яблоко" Валерий Горячев, глава "Многофункциональных центров предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова.



Как отметил руководитель рабочей группы Алексей Шапошников, изменения в избирательном законодательстве города помогут реализации избирательных прав граждан. Он напомнил, что время работы избирательных участков продлено до 22:00, снижены требования по количеству подписей избирателей для кандидатов, Общественная палата Москвы получила право направлять наблюдателей в избиркомы.

"Также введен "Мобильный избиратель" – это институт голосования избирателей по месту их фактического прохождения в день голосования, – рассказал Шапошников, пояснив, что жители столицы, находящиеся за пределами города, смогут принять участие в голосовании по месту нахождения. Для этого, по его словам, Мосгоризбирком получил право организовывать участки для голосования вне Москвы.

Соответствующую работу, пояснил Алексей Шапошников, будут вести вместе МГИК, власти Москвы и задействованных регионов. Первостепенные вопросы - определение мест для организации голосования, создание участковых избиркомов, обустройство участков, информирование населения и организация непосредственно голосования. "На всех этих этапах мы будем вести мониторинг правоприменительной практики и вносить предложения по совершенствованию принимаемых решений", – заявил он.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут выразил уверенность, что эксперты помогут организовать выборы мэра столицы "в соответствии с законом и в интересах избирателей. Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил полезность создания загородных избирательных участков. По его словам, работа в этом направлении является большим шагом вперед. А Андрей Туманов считает, что организация процесса голосования вне городских территорий поможет дачникам реализовать свое законное право.

Напомним, Мосгордума приняла закон, разрешающий в ходе выборов мэра создавать избирательные участки за пределами города. Конкретные места будут определены с участием дачников. Выборы московского градоначальника состоятся в этом году в единый день голосования, 9 сентября. В настоящее время на этот пост претендуют 15 человек, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин.