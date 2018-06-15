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Общество

Мосгоризбирком создал рабочую группу по организации "дачных" участков для голосования

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
При Московской городской избирательной комиссии (МГИК) создана рабочая группа, которая будет заниматься созданием участков для голосования на мэрских выборах за пределами Москвы. Решение о необходимости организации мест для волеизъявления москвичей вне территории города позволит жителям Москвы отдать свой голос по месту нахождения. Создание рабочей группы при МГИК позволит перейти от слов к делу. В ее состав входят представители городского избиркома, известные общественные активисты и юристы, представители правозащитных организаций и партий (включая движение "Голос"), представители федеральной и городской Общественной палаты, столичные и федеральные законодатели. 
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Всего в работе группы принимают участие 16 человек: член ОП Максим Григорьев, глава "Московского союза садоводов" Андрей Туманов, правозащитник Александр Брод, сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. Также в рабочую группу входят: эксперт при главе ЦИК Станислав Рачинский, столичный омбудсмен Татьяна Потяева, члены столичной ОП Александр Козлов и Вадим Ковалев, депутат Мосгордумы Александр Семенников, представитель Мособлдумы Никита Чаплин, депутаты Госдумы Михаил Дегтярев и Сергей Шаргунов, представитель партии "Яблоко" Валерий Горячев, глава "Многофункциональных центров предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова.

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Как отметил руководитель рабочей группы Алексей Шапошников, изменения в избирательном законодательстве города помогут реализации избирательных прав граждан. Он напомнил, что время работы избирательных участков продлено до 22:00, снижены требования по количеству подписей избирателей для кандидатов, Общественная палата Москвы получила право направлять наблюдателей в избиркомы.

"Также введен "Мобильный избиратель" – это институт голосования избирателей по месту их фактического прохождения в день голосования, – рассказал Шапошников, пояснив, что жители столицы, находящиеся за пределами города, смогут принять участие в голосовании по месту нахождения. Для этого, по его словам, Мосгоризбирком получил право организовывать участки для голосования вне Москвы.

Соответствующую работу, пояснил Алексей Шапошников, будут вести вместе МГИК, власти Москвы и задействованных регионов. Первостепенные вопросы - определение мест для организации голосования, создание участковых избиркомов, обустройство участков, информирование населения и организация непосредственно голосования. "На всех этих этапах мы будем вести мониторинг правоприменительной практики и вносить предложения по совершенствованию принимаемых решений", – заявил он.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут выразил уверенность, что эксперты помогут организовать выборы мэра столицы "в соответствии с законом и в интересах избирателей. Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил полезность создания загородных избирательных участков. По его словам, работа в этом направлении является большим шагом вперед. А Андрей Туманов считает, что организация процесса голосования вне городских территорий поможет дачникам реализовать свое законное право.

Напомним, Мосгордума приняла закон, разрешающий в ходе выборов мэра создавать избирательные участки за пределами города. Конкретные места будут определены с участием дачников. Выборы московского градоначальника состоятся в этом году в единый день голосования, 9 сентября. В настоящее время на этот пост претендуют 15 человек, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

Автор: Дмитрий Куклин15 июня 2018, 16:31

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