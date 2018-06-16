Коммунист и эсер просят подписи независимых мундепов Москвы
Просьба о поддержке содержится в письме Кумина и Свиридова в адрес глав и депутатов 16 муниципальных образований, где заседают независимые законодатели. "В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", – приводит "Интерфакс" выдержки и обращения. Оба кандидата отмечают, что в настоящее время есть три кандидата несистемной оппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей".
"Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными, – отмечают коммунист и эсер. – Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов".
Кумин и Свиридов предлагают депутатам 16 муниципальных округов отдать свои подписи. Взамен они обещают поддержку со стороны депутатов от КПРФ и "Справедливой России" остальным независимым кандидатам. Письмо было направлено в муниципальные округа Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.
Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении побороться за пост столичного градоначальника уже заявили 16 человек, в том числе, действующий глава города Сергей Собянин.
Певица ищет новый способ похудения
Возмущению юношей не было предела
Ведущий был настроен очень решительно
Артист отметил, что его возлюбленная сильно изменилась