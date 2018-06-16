Коммунист и эсер просят подписи независимых мундепов Москвы

Выдвинутый компартией на должность мэра Москвы Вадим Кумин и претендент от "Справедливой России" Илья Свиридов попросили независимых муниципальных депутатов отдать им своим подписи, которые необходимы для того, чтобы стать официальными кандидатами. Для регистрации требуется получить поддержку не менее 110 мундепов в 110 муниципальных образованиях.



Просьба о поддержке содержится в письме Кумина и Свиридова в адрес глав и депутатов 16 муниципальных образований, где заседают независимые законодатели. "В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", – приводит "Интерфакс" выдержки и обращения. Оба кандидата отмечают, что в настоящее время есть три кандидата несистемной оппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей".

"Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными, – отмечают коммунист и эсер. – Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов".

Кумин и Свиридов предлагают депутатам 16 муниципальных округов отдать свои подписи. Взамен они обещают поддержку со стороны депутатов от КПРФ и "Справедливой России" остальным независимым кандидатам. Письмо было направлено в муниципальные округа Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении побороться за пост столичного градоначальника уже заявили 16 человек, в том числе, действующий глава города Сергей Собянин.